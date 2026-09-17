La mayoría de estas ayudas no se pide en la oficina municipal, se solicita en la sede electrónica del Ministerio, con un plazo muy corto para hacerlo

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La conversación pública sobre las ayudas escolares en España se ha concentrado durante años en los dos extremos del sistema educativo. Las ayudas de comedor y de libros de la Educación Primaria acaparan cada septiembre las guías divulgativas de la prensa generalista. Las becas universitarias del Ministerio para grado y máster cierran cada verano el otro lado de la conversación.

Entre ambos extremos hay, sin embargo, un tramo cada vez más numeroso del alumnado español al que las guías rara vez prestan atención específica: los estudiantes de Formación Profesional. Y precisamente ese tramo intermedio dispone de un catálogo de ayudas que, bien combinadas, permite cubrir sin dificultad hasta 1.500 euros de gastos anuales en libros, uniformes profesionales, herramientas y material técnico. La mayoría de esas ayudas no se pide en la oficina municipal ni en la asociación de madres y padres. Se solicita en la sede electrónica del Ministerio, con un plazo muy concreto de la primavera anterior al curso académico.

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La Beca MEC como columna vertebral

El grueso de la financiación pública para un estudiante de FP viene de la convocatoria general del Ministerio. La convocatoria incluye expresamente todos los niveles de la Formación Profesional, tanto en la modalidad presencial como a distancia, así como los cursos de acceso y de preparación para las pruebas de admisión a los ciclos formativos. El plazo de solicitud del curso en marcha se abrió el 7 de abril de 2026 y se cerró el 18 de mayo del mismo año. Para el curso 2027-2028, el plazo volverá a abrirse aproximadamente en las mismas fechas.

La beca no tiene un importe único ni fijo. Se construye sumando componentes distintos según la situación económica y académica del solicitante. Los principales son cinco. La beca básica, de 300 euros, es incompatible con la cuantía ligada a la renta. La cuantía ligada a la renta, de 1.700 euros, que sustituye a la anterior cuando el hogar se encuadra dentro del umbral 1 y que es la que en la práctica alimenta la mayor parte del importe recibido por los estudiantes de familias con menos ingresos. La ayuda por cambio de residencia, de 2.700 euros, reservada a estudiantes que deben trasladar su domicilio habitual para poder cursar el ciclo formativo elegido —muy relevante en FP de especialidades poco extendidas territorialmente—. La cuantía por excelencia académica, de entre 50 y 125 euros según el expediente. Y una cuantía variable mínima de 60 euros que se calcula individualmente en función de la nota media y de la renta familiar.

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Un estudiante de FP de Grado Medio o Superior de una familia en el umbral 1, que no cambia de residencia, puede recibir por tanto una beca compuesta por la cuantía ligada a la renta más la variable más la excelencia académica: entre 1.760 y 1.925 euros en total. Dinero que llega al beneficiario en dos plazos y que puede destinarse íntegramente a libros, uniformes profesionales, herramientas específicas del oficio y matrículas complementarias.

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Complementos autonómicos y municipales

Junto a la Beca MEC, varias comunidades autónomas mantienen abiertas líneas complementarias para material y libros de texto que en ocasiones también alcanzan a la Formación Profesional Básica.

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Los ayuntamientos suelen abrir además convocatorias específicas para material escolar dirigidas a familias empadronadas en el municipio, especialmente en las de mayores dimensiones. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, la ayuda municipal para la escolarización de menores puede combinarse con la MEC y con las autonómicas. En Barcelona, la convocatoria del Consorci d'Educació ofrece dotaciones específicas para libros y material. Los servicios sociales municipales son el punto de contacto habitual para localizar estas ayudas, que se abren en calendarios distintos según el ayuntamiento y que rara vez se anuncian con la publicidad que reciben las convocatorias autonómicas.

Conviene tener en mente que la Beca MEC debe solicitarse durante el plazo específico de abril y mayo, antes incluso de haber decidido en qué centro concreto se va a matricular el estudiante. Las convocatorias autonómicas se abren típicamente entre junio y septiembre. Y las municipales, entre septiembre y noviembre. Reunir el DNI del solicitante, el certificado de empadronamiento, la última declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar y el resguardo de matrícula del ciclo elegido es la única gestión previa necesaria para acceder a las tres capas sin sobresaltos.