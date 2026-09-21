Manuel Pimentel Cádiz, 21 SEP 2026 - 14:41h.

El roedor sorprendió a los familiares tras colarse en la tercera planta e irrumpir en la cama de un paciente que acababa de ser operado

UGT Puerta del Mar denuncia que ya habían alertado a la dirección sobre la presencia de ratas en los sótanos del hospital e incluso en la cocina

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Los familiares de un paciente ingresado en el área de cardiología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz han denunciado la aparición de una rata de grandes dimensiones que se coló en la habitación de un paciente, llegando incluso a saltar a la cama del afectado.

El tremendo susto se lo llevaron el pasado viernes 18 de septiembre cuando, por causas que se desconocen, el roedor llegó hasta la tercera planta del centro hospitalario y entró en la habitación del paciente, que se encontraba ingresado tras una intervención quirúrgica, según ha podido saber 'Informativos Telecinco'.

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Tras asaltar la cama hospitalaria, el animal salió corriendo por la habitación y se escondió en una esquina de la sala, detrás del sillón del acompañante, donde los familiares que se encontraban visitando al convaleciente pudieron grabar la escena totalmente perplejos y con los nervios del susto todavía en el cuerpo.

Ratas en la cocina

Al parecer, la aparición de esta rata no es un hecho aislado en el Hopsital Puerta del Mar, un centro de referencia de Cádiz. Desde el sindicato UGT indican a esta redacción que a principios de agosto ya habían denunciado ante la dirección del hospital "la presencia de roedores de grandes dimensiones en distintas dependencias".

"Desde el 4 de julio del año pasado ya habíamos detectado roedores en todo el área de los sótanos, en el área de Medicina Nuclear, en la parte de los talleres, e incluso en la cocina que se encuentra en esta zona", señala el delegado sindical del centro hospitalario.

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Inquietud entre el personal

La presencia de roedores en el centro sanitario ha provocado incidentes laborales y un clima de inquietud entre la plantilla. Según ha explicado desde UGT Puerta del Mar, una empleada sufrió un "pequeño accidente" tras encontrarse con un roedor de grandes dimensiones, "ocasionando una situación de estrés en los trabajadores".

También afirma haber recibido quejas por parte del personal porque se había metido una rata en la cantina donde desayuna el personal de enfermería.

"Hicimos un escrito a la dirección donde comunicamos que aparecían animales de estre tipo", detalla el sindicato que indica que desde la Gerencia del hospital contestaron en agosto informando de que "se iban a poner en marcha las actuaciones para el control y desrratización".

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Ahora este nuevo episodio ocurrido en la unidad de Cardiología ha puesto en duda a los sindicatos: "Desconocemos si las medidas se llegaron a poner verdaderamente en marcha o si éstas han sido insuficientes a la vista de los acontecimientos. No se puede permitir esta situación de faltga de seguridad e higiene para profesionales y usuarios, ni la mala imagen de que esto proyecta para un hispital de alto nivel", señalan.