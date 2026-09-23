Manuel Pimentel Sevilla, 23 SEP 2026 - 15:38h.

Las hermandades tendrán que pagar un canon del 7% por derechos de autor previsiblemente a partir de la próxima Semana Santa de 2027

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música de procesiones

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Los autores de música cofrade acaban de ver reconocida una de sus más antiguas reivindicaciones, el canon por el uso de su música. La Sociedad General de Autores Editores de España (SGAE) empezará a cobrar el 7% del presupuesto que las hermandades dediquen a las bandas de música en concepto de derechos de autor por las marchas procesionales durante las estaciones de penitencia y otras salidas.

Este cobro, al igual que sucede con los derechos de autor y reproducción en otros sectores, empezará a cobrarse a partir de la próxima Semana Santa de 2027. En caso de que el autor cediera los derechos a la hermandad, sería ésta la que cobraría dicho porcentaje del 7%.

Situación díficil para las pequeñas cofradías

Las hermandades entienden la posición de los autores, pero reconocen que tendrán que encajar este canon en sus cuentas anuales. Además, han explicado que esta tasa podría afectar a las hermandades más pequeñas, "que son las que van a sufrir", frente a las más multitudinarias, que si tendrán capacidad de afrontar con mayor desahogo el nuevo canon de la SGAE.

Esta reivindicación se ha encajado con normalidad y con la esperanza por parte de las hermandades de que el nuevo impuesto no los lleve a modificar el repertorio habitual. Sin embargo, consideran que tendrán que estudiar cuestiones como el uso de aquellas marchas en las que el autor lleve más de 70 años fallecido, se considera de dominio público.

"Reivindicación" de los compositores

La SGAE vincula esta medida a una reivindicación mantenida durante años por los compositores de música procesional. El director de la entidad en Andalucia, José Lucas Chaves, ha explicado que en el verano de 2025 se creó la asociación estatal Musapro, con el apoyo de la entidad de gestión, y que el pasado enero se celebró en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla un encuentro nacional en el que se abordó el reconocimiento de estos autores.

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Según Chaves, el nuevo canon "protege a los autores y compositores, porque si nos limitamos solamente a tocar a aquellos que están libres de derechos, no estamos dándole cabida a los nuevos autores jóvenes que están componiendo".

Medida a nivel nacional

Así, la SGAE ha incorporado ta la nueva tarifa a su libro oficial. Ahora, la entidad trabaja en explicar cómo se aplicará y en establecer la colaboración necesaria con hermandades, bandas, ayuntamientos y otros organizadores para conocer qué composiciones se interpretan y poder repartir los derechos entre sus autores.

Chaves ha afirmado que ya están manteniendo contactos con distintos consejos de hermandades y con otros colectivos afectados. La sociedad desarrolla, además, encuentros divulgativos en distintos puntos de España para informar sobre la medida que, aunque originada principalmente en Andalucía, se aplicará a nivel nacional.