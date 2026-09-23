Antoni Mateu 23 SEP 2026 - 16:04h.

Bill Swearingen, experto en ciberseguridad, ha diseñado un sistema de colores y patrones para hacer que los coches sean invisibles para las cámaras: ya lo han probado en un Toyota Yaris del 2009

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El ‘camuflaje anti IA’ de las camisas no se queda ahí. Del mismo modo que la IA sabe que una persona es, en efecto, una persona, debido a la estadística, sucede lo mismo con otros elementos, como los coches. EN este sentido, un experto en ciberseguridad, Bill Swearingen, ha diseñado, en colaboración con Donut Media, un estampado que hace que los coches no sean detectables por parte de algunas cámaras de seguridad.

Después de diseñarlo, imprimieron el vinilo y lo colocaron en un Toyota Yaris del 2009 que después estuvo circulando por calles concurridas y con cámaras de grabación.

La presentación del diseño y el resultado del experimento se dio a conocer el pasado mes de agosto, en los eventos Black Hat y DEF CON 2026 de Las Vegas. Se trata, por tanto, de un tipo de 'camuflaje' experimental y no de un estampado que se venda al público masivo y que se pueda instalar libremente.

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Investigan cómo 'hacerse indetectables' por la IA

El asunto del coche no es un proyecto aislado, sino que forma parte de una iniciativa llamada 'noRecognition' que, precisamente, se dedica a investigar formas en las que podemos ‘ocultarnos’ a simple vista de sistemas de vigilancia.

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El diseño se ha generado usando la propia inteligencia artificial para buscar el punto de “rotura” del algoritmo. “Se ha evaluado frente a once modelos de visión artificial en producción, incluido el detector de vehículos y personas que opera en decenas de miles de calles estadounidenses”, explican en la página web oficial del proyecto. Sin embargo, a pesar del detalle, no dan nombres de marcas comerciales o de modelos de aparatos con los cuales han testeado este coche ‘invisible’.

En este sentido, igual al experimento que hicieron con una camisa 'anti IA' , se ha probado frente a diferentes algoritmos de detección si se detecta (o no) lo que está delante de la cámara. Cuando la máquina no es capaz de identificar nada, entonces se da el modelo por válido.

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El coche aparece en cámara, pero no se detecta

El creador de este patrón explicó al medio estadounidense TechCrunch el funcionamiento de este sistema de ‘ocultación’: “No bloquea las grabaciones de las cámaras, sino que bloquea la capacidad de estas para que identifique objetos, personas o caras, para que no salte ninguna alarma de detección”.

Así pues, aunque en el metraje pueda aparecer un coche con un patrón de colores extraño, la cámara no detectará que esto es un coche y, por tanto, no lo va a vigilar como tal. Lo va a pasar por alto.

“La privacidad es un derecho fundamental”, explicó. También recalca que este tipo de patrón es para que “la gente pueda optar a que la sigan”.

Adicionalmente, en la memoria oficial del proyecto, Swearingen explica que se han testeado “31,7 millones de patrones” y que, durante este procedimiento de análisis, han descubierto “534,6 mil anomalías” en cuanto a lo que las cámaras son capaces, no sólo de detectar, sino de identificar y poder llevar a cabo un seguimiento.