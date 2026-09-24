Oskar Kordus, futbolista de 20 años, ha muerto en un accidente de tráfico tras colisionar con un ciervo en el oeste de Polonia

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Oskar Kordus, futbolista de 20 años que militaba en el Kania Gostyń, equipo de la cuarta división de fútbol de Polonia, ha muerto tras sufrir un insólito accidente de tráfico en el que un ciervo atravesó el parabrisas de su coche. El animal había sido atropellado segundos antes por otro vehículo y salió despedido hacia el carril contrario, donde impactó contra el BMW que conducía el joven deportista en la carretera DW434, entre Krajewice y Grabonóg, cerca de Gostyń, en el oeste de Polonia.

El impacto provocó heridas de extrema gravedad a Kordus, que tuvo que ser reanimado por los servicios de emergencia antes de ser trasladado en helicóptero medicalizado a un hospital de Poznań, donde murió horas después.

Según los datos consultados por 'Informativos Telecinco' en 'Transfermarkt', el jugador nació el 25 de marzo de 2006, tenía 20 años y ocupaba la posición de defensa. Antes de incorporarse al Kania Gostyń para la temporada 2026/27, había pasado por las categorías inferiores del Warta Poznań y del Zagłębie Lubin y había militado en el Korona Piaski.

El ciervo atravesó el parabrisas del BMW de Oskar Kordus

El accidente se produjo a primera hora de la mañana en la circunvalación de Gostyń, en el tramo de la carretera DW434 que une Krajewice y Grabonóg. Según las primeras pesquisas, un hombre de 52 años que circulaba en un Volkswagen atropelló al animal cuando este cruzaba la calzada. El impacto lanzó al ciervo hacia el sentido contrario, justo por donde circulaba Kordus con su BMW.

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El animal atravesó el parabrisas del vehículo y golpeó al futbolista, provocando que el BMW se saliera de la vía y terminara volcado. El conductor del Volkswagen resultó ileso. A la llegada de los bomberos, Kordus no presentaba signos vitales y los servicios de emergencia comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los sanitarios consiguieron recuperar sus constantes antes de trasladarlo en helicóptero medicalizado hasta un hospital de Poznań. Sin embargo, la gravedad de las heridas no permitió salvar su vida y el joven defensa falleció esa misma noche. La Fiscalía del Distrito de Gostyń abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque las primeras conclusiones apuntan a que ninguno de los dos conductores tendría responsabilidad penal en lo ocurrido.

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Kordus se había incorporado al Kania Gostyń antes del comienzo de la temporada procedente del Korona Piaski y había sido titular en el partido disputado el sábado anterior al accidente. El joven defensa había disputado siete encuentros de liga con su nuevo equipo.

El fútbol polaco despide a Oskar Kordus

El Kania Gostyń comunicó la muerte del futbolista con un mensaje de profunda tristeza. “Con gran tristeza e incredulidad recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro jugador, Oskar Kordus”, señaló el club, que trasladó sus condolencias a la familia, allegados y amigos del joven. “En estos momentos tan difíciles, compartimos su dolor y los acompañamos en nuestros pensamientos y corazones. Descansa en paz, Oskar”.

Como muestra de respeto, el Kania Gostyń y el ChKS Polonia Chodzież acordaron cancelar el partido que ambos equipos tenían previsto disputar este fin de semana. El club de Chodzież también expresó sus condolencias a la familia de Kordus, a sus compañeros y a toda la comunidad del Kania Gostyń.

El Korona Piaski, donde Kordus se había formado como futbolista y en el que militó antes de dar el salto al Kania Gostyń, también quiso despedirse del joven defensa. “Fue un producto de nuestro club desde sus primeros años. Que descanse en paz”, escribió la entidad, que posteriormente volvió a trasladar sus condolencias a la familia, allegados y amigos del jugador.

También el Zagłębie Lubin, donde Kordus pasó por sus categorías inferiores, se sumó a los mensajes de recuerdo tras conocer su fallecimiento. El joven futbolista había desarrollado buena parte de sus primeros años deportivos en el fútbol formativo polaco antes de llegar al fútbol sénior.