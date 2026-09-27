Manuel Pimentel Huelva, 27 SEP 2026 - 17:56h.

La playa onubense de Nuevo Portil, en Cartaya, permitie disfrutar de las altas temperaturas de este otoño en un entorno natural y alejado del bullicio

Llega el otoño con temperaturas de hasta 38 grados: la Aemet alerta de un tiempo "anormalmente cálido"

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El otoño ha empezado este 2026 con unas temperaturas más propias del pleno verano de agosto, alcanzado los 35 grados de máximas en muchos puntos de Andalucía y con avisos amarillos por calor en provincias como Sevilla, Córdoba y Huelva.

Mientras la mayoría ya han vuelto de sus vacaciones, otros disfrutan todavía durante el mes de septiembre de planes veraniegos y playas mucho menos abarrotadas y más tranquilas.

Una de ellas está en Huelva. Se trata de la playa de Nuevo Portil, en el municipio onubense de Cartaya, en Puerta Umbría. Esta playa, con dunas de arena fina y dorada ofrece una de las aguas más tranquilas y limpias procedentes de Atlántico y listas para recibir a los bañistas aún con octubre a la vuelta de la esquina.

Escapada en la naturaleza

Su entorno natural destaca por la presencia de pinares y enebros sobre pequeños acantilados donde los visitiantes pueden disfrutar de una escapada de 'veroño' diferente, rodeados de la naturaleza y alejados del bullicio típico de los meses del verano.

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La playa de Nuevo Portil se encuentra frente a la formación de arena conocida como la Playa de la Flecha de El Rompido, a la que se puede cruzar en barca o ferry desde el puerto cercano, ya que la playa también dispone de un club náutico.

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Otro de los aspectos que influyen en la comodidad y la calma de la zona es que no hay paseo marítimo ni confluencia de chiringuitos, aportando un espacio para relajarse con amigos, familia o disfrutando de un buen libro.

Senderismo y campo de golf

Su privilegiada ubicación permite a quienes buscan algo más de aventura poder disfrutar de excursiones náuticas, múltiples rutas de senderismo como el paseo por la Laguna de El Portil e incluso dispone de un campo de golf integrado en el pinar mediterráneo.

Otro de sus grandes atractivos son precisamente, sus aguas. La cercanía de la Flecha del Rompido y del río Piedras aportan un mar con aguas tranquilas, de corrientes suaves, muy tranquilas y cómodas para el baño, como si de una piscina natural se tratase.

Con todas estas opciones, esta playa que fue reconocida como una de las 20 playas más sorprendentes de España, ofrece mucho más que tumbarse en la arena. El principal reclamo para los amantes de la naturaleza está en sus acantilados libres de edificaciones. Un mirador natural que ofrece una paísaje único de la costa de Huelva y atardeceres mágicos con vistas directas a la desembocadura.