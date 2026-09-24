Existen varias vías dispersas de financiación pública y del tercer sector que sí cubren estos gastos

Ayudas para cambiar la instalación eléctrica antigua de casa: varias comunidades financian obras para ganar seguridad y eficiencia

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En España viven más de dos millones de personas mayores de 65 años en hogares unipersonales, con proyecciones que sitúan esa cifra por encima del 35% del total de hogares en muchas provincias de la mitad norte antes de 2035. Para esa parte de la población, la seguridad de la vivienda no es un asunto secundario. Una cerradura antigua vulnerable al bumping, una puerta principal sin mirilla digital ni cadena de refuerzo, un timbre inexistente o mal ubicado que impide identificar visitas, o la ausencia de un sistema básico de aviso ante emergencias son problemas que afectan de forma directa a la calidad de vida y, con frecuencia, a la propia salud psicológica del habitante.

Aunque el sistema público español no ha desarrollado hasta la fecha una convocatoria específicamente dedicada al cambio de cerraduras y puertas para mayores que viven solos, sí existen varias vías dispersas de financiación pública y del tercer sector que sí cubren estos gastos como parte de programas más amplios.

El Plan Adapta Madrid

El programa más específico y con mayor dotación económica en el ámbito local español para este tipo de actuación es el Plan Adapta 2026 del Ayuntamiento de Madrid, con una convocatoria dotada de cuatro millones de euros repartidos entre 2026 y 2027. Su finalidad, textualmente recogida en la ficha oficial, es fomentar la adaptación de las viviendas en donde residan personas con discapacidad y enfermedades raras para mejorar su calidad de vida mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y el aumento de la seguridad en el entorno doméstico.

Entre las actuaciones expresamente subvencionables figura la adecuación de puertas, tanto de acceso a la vivienda como interiores, con especial atención a la sustitución de cerraduras convencionales por sistemas de seguridad mejorados, como cerraduras antibumping, bombines de alta seguridad, dobles cerraduras, sistemas electromecánicos y mirillas digitales. La cuantía máxima por vivienda alcanza los 20.000 euros, con los primeros 1.000 euros de la actuación subvencionados al 100%. El programa se dirige tanto a personas con discapacidad como a hogares en edificios residenciales que quieran mejorar su accesibilidad y seguridad integral, y su convocatoria abre habitualmente en primavera.

En paralelo, el Plan Rehabilita Madrid 2026, con plazo abierto hasta el 30 de septiembre, ha incorporado en su nueva edición la "seguridad" como línea específica de actuación subvencionable, junto a las tradicionales de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y embellecimiento. La ampliación del catálogo permite incluir por primera vez, dentro de los proyectos de rehabilitación integral de edificios y viviendas unifamiliares, las actuaciones específicamente orientadas al refuerzo de la seguridad de la vivienda, con presupuestos mínimos exigidos de 3.000 euros en unifamiliares y 6.000 euros en edificios de uso residencial colectivo.

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Servicios sociales municipales y programas del tercer sector

Fuera de Madrid, la financiación pública específica para este tipo de reforma se articula habitualmente a través de tres vías complementarias. La primera son las ayudas puntuales que los servicios sociales municipales tramitan para vecinos empadronados en el municipio y en situación de vulnerabilidad económica acreditada, especialmente en las capitales de provincia. Los importes suelen ser modestos, entre 200 y 500 euros por actuación en la mayoría de convocatorias, pero cubren gastos concretos como el cambio de bombín, la instalación de mirilla digital, la sustitución de una cerradura defectuosa o la colocación de una cadena de seguridad.

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La segunda vía es el programa de teleasistencia gestionado por Cruz Roja en convenio con ayuntamientos y comunidades autónomas. El servicio básico, con dispositivo colgante y central de emergencias operativa las veinticuatro horas, oscila entre 15 y 30 euros mensuales, con cobertura parcial o total a través de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para mayores de 65 años empadronados en la localidad, en situación de convivencia solitaria y con autonomía suficiente para pulsar el botón. La teleasistencia avanzada, con dispositivos domóticos integrados como sensores de puerta, de movimiento, de humo, de gas, se está desplegando en municipios como Ponteareas (Pontevedra), donde el Ayuntamiento y Cruz Roja han conectado más de treinta dispositivos NB-IoT en diez hogares de mayores durante 2026, con la Convención para la Autonomía Digital y Social de los Mayores como marco de referencia.

La tercera vía la constituyen los programas específicos de Cruz Roja Española, Cáritas, la Fundación ONCE y las fundaciones bancarias que mantienen líneas de ayuda económica para pequeñas reformas de seguridad en viviendas de mayores que viven solos. El proyecto Vida de Cruz Roja Huelva, financiado en parte por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con fondos del 0,7% del IRPF, ilustra el enfoque: prevenir situaciones de riesgo y maltrato hacia los mayores garantizando que puedan permanecer en sus domicilios con un nivel adecuado de seguridad y bienestar.

Las deducciones fiscales autonómicas complementarias

A las ayudas directas se les pueden sumar las deducciones que varias comunidades autónomas han incorporado a su tramo del IRPF para gastos derivados de la instalación de sistemas de seguridad en la vivienda habitual. Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia mantienen convocatorias con porcentajes y topes variables, aplicables directamente en la declaración anual de la renta. La regla común es que la reforma debe estar completamente facturada, con el pago realizado a través de medio bancario justificable, y ejecutada por profesional autorizado —cerrajero, empresa de seguridad certificada—.

Ninguna de estas ayudas admite obviar es la misma que rige el resto de subvenciones de rehabilitación: solicitar la ayuda antes de acometer la obra, nunca después. El punto de contacto habitual es el centro municipal de servicios sociales o la oficina de atención al ciudadano del propio ayuntamiento, donde el trabajador social evaluará la situación específica y orientará hacia la línea concreta que mejor encaje con las necesidades del mayor solicitante.