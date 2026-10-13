Manuel Pimentel Granada, 13 OCT 2026 - 10:53h.

La Policía ha logrado identificar al presunto responsable de los daños patrimoniales gracias al análisis de las cámaras de seguridad del monumento

Un joven haciendo parkour destroza un pilar arqueológico en la Alhambra de Granada: la Policía investiga los hechos

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La Policía Nacional ha identificado al presunto responsable de destrozar un pilar de la Alhambra de Granada mientras practicaba parkour, causando unos daños al patrimonio que fueron valorados en alrededor de 12.000 euros.

El joven identificado por los agentes es un ciudadano de origen eslovaco que ya no se encuentra en España. Los hechos se remontan al pasado 28 de agosto cuando un grupo de jóvenes decidió hacer una sesión de parkour en un enclave del conjunto monumental, entre el Palacio de Carlos V y los Palacios Nazaríes.

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Mientras practicaban esta disciplina, consistente en superar obstáculos físicos como muros, escaleras y elementos urbanos, uno de los jóvenes derribó el pilar frente a la puerta de la Emperatriz, en el área conocida como casa de Mufti, una zona que no es accesible al público por la especial protección de los restos arqueológicos.

Grabados por las cámaras

Tras lo suceedido, el Patronato de la Alhambra y el Generalife presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación. En la denuncia, se aportaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del monumento, en las que se podía observar a este grupo de personas grabándose mientras hacían saltos de parkour en el lugar.

Mediante los vídeos recogidos por las cámaras de seguridad se comprobó que los individuos entraron por la Puerta de la Justicia a las 16:09 horas, comenzaron a realizar una serie de saltos y uno de ellos acabó derribando un pilar. Salieron del recinto unos quince minutos después, alrededor de las 16:26 horas, cruzando la Puerta de Carros y la Torre de las Cabezas. Gracias a dichas imágenes, la Policía ha logrado identificar a la persona responsable de los daños.

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En busca y captura

Tras la investigación e identificación del presunto responsable de los daños, la policía ha informado ya al juzgado y se está a la espera de que el juez dicte una orden internacional de busca y captura o de exhorto para su detención, ya que el sospechoso se encuentra fuera de España.

Tal y como recoge el diario 'Ideal', desde el Patronato de la Alhambra están muy satisfechos por la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y recuerdan que el monumento nazarí se encuentra muy bien vigilado tanto por los servicios de seguridad como por la tecnología instalada en el lugar.