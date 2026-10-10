Manuel Pimentel Córdoba, 10 OCT 2026 - 20:40h.

La Comisión de Cultura aborda este jueves una Proposición no de Ley para proteger los cines de verano de Coliseo San Andrés, Delicias, Fuenseca y Olimpia en Córdoba

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Mientras en ciudades como Granada ya han desaparecido, los históricos cines de verano de Córdoba afrontan una semana decisiva para su futuro. La Comisión de Cultura, Patrimonio Histórica y Deporte del Parlamento de Andalucía debate este jueves 8 de octubre una Proposición No de Ley (PNL) para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) estos espacios.

La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, busca instar a la Junta para otorgar el máximo nivel de protección patrimonial de los cines de verano cordoboses para reconocer su valor histórico, social y etnológico.

La parlamentaria socialista en Andalucía, Victoria Fernández, ha destacado en sus redes sociales la importancia cultural de cines de verano, que son "una parte esencial de la historia y la identidad de Córdoba" y que pretenden conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural para proteger así "este patrimonio único de nuestra ciudad".

Situación crítica para el sector

El debate de esta propuesta llega en un momento crítico para un sector cuyo futuro pende de un hilo. De los cuatro recintos históricos de la capital, Fuenseca, Delicias, Olimpia y Coliseo San Andrés, solo uno ha permanecido abierto esta temporada de 2026.

El dueño de los otros tres, Antonio Amil, se encuentra en una pugna que está a punto de llegar a los juzgados tras la intención de la Junta de Andalucía de ejercer el derecho de retracto para comprar los tres cines por 300.000 euros y, posteriormente, transferir su titularidad al Ayuntamiento de Córdoba. Una cifra que, tanto Amil como vecinos y colectivos ciudadanos tachan "de irrisoria".

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La PNL, registrada el pasado 3 de julio por Victoria Fernández, nace, según la parlamentaria, "del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con la defensa del patrimonio cultural cordobés y del trabajo conjunto con la ciudadanía organizada”,

Asimismo, la socialista subrayaba que los cines de verano "no son unas simples pantallas. Son lugares de encuentro, de convivencia y de relación entre quienes viven en nuestros barrios. Son identidad, son cultura y forman parte de la memoria sentimental de generaciones de cordobeses".

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Baja rentabilidad

La situación sobre el terreno es, sin embargo, desoladora. La plataforma SOS Cines de Verano, ya denunciaba el cierre durante este verano de Fuenseca, Delicias, Olimpia. El propietario de estos cines, Antonio Amil, justificaba su decisión de no abrir en la falta de rentabilidad económica. Algo que pone en peligro la superviencia de una alternativa de ocio al cine convencional que forma parte ya de la cultura social.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Córdoba aprobó una línea de subvenciones para evitar el cierre definitivo, si bien la medida llegaba tarde. Por ello, la declaración BIC que se debate este jueves se presenta como una oportunidad de generar una herramienta jurídica capaz de blindar estos espacios y garantizar su conservación.

"La protección de nuestros cines de verano no puede seguir esperando. Hablamos de un patrimonio único en Andalucía y prácticamente sin equivalente en España, que forma parte de la identidad de Córdoba y de la memoria sentimental de miles de cordobeses y cordobesas", ha afirmado Victoria Férnandez, quien ha puesto también en valor el papel desempeñado por los vecinos para reivindicar la protección de los cines de verano.