telecinco.es 20 OCT 2026 - 19:47h.

De los 40 intoxicados un hombre de 39 años, con patologías previas, ha tenido que ser ingresado en la UCI

Confirman salmonela en la intoxicación de 40 personas que comieron en el banquete de una boda en Benalmádena, Málaga

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Segundo caso de intoxicación alimentaria en la provincia de Málaga después de que hace 10 días en Benalmádena. Una boda celebrada el pasado fin de semana en Iznate ha dejado 40 personas afectadas por una toxiinfección alimentaria de los 50 totales que asistieron al enlace.

Uno de los varones, según ha confirmado el medio ‘Diario Sur’, con patologías previas, ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Comarcal de la Axarquía tras sufrir un shock séptico, según ha confirmado fuentes próximas a la investigación al medio ‘Diario Sur’ El episodio ha obligado a activar los protocolos sanitarios para tratar de esclarecer el origen del brote, después de que numerosos invitados presentaran síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.

Los primeros análisis realizados han confirmado un coprocultivo positivo por salmonela, mientras que permanecen pendientes los resultados de otras cinco muestras. Los responsables de la investigación epidemiológica han comenzado a recabar información entre los asistentes para determinar qué alimentos pudieron desencadenar el episodio.

El origen de la intoxicación puede ser un cóctel de gambas

Hasta el momento han entrevistado a 28 personas, de las que 17 enfermaron y otras 11 no presentaron síntomas. Las fuentes consultadas por este periódico han destacado que los afectados han desarrollados cuadros clínicos intensos, aunque la mayoría están evolucionando favorablemente. La situación más delicada es el hombre de 39 años que sigue en cuidados intensivos, presentando factores de riesgo por enfermedades previas y que sufrió un shock séptico.

Las primeras pesquisas apuntan a que uno de los aperitivos servidos durante la celebración, concretamente un kebab de gambas acompañado de salsa, pudo ser el origen de la toxiinfección porque, este producto presente, en el análisis preliminar de las encuestas, una mayor tasa de consumo entre los invitados enfermos que entre quienes no desarrollan síntomas. Aunque, por el momento solo ha sido considerada como una hipótesis epidemiológica.