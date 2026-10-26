Una madre y sus dos hijas menores acaban en el hospital tras ser atropelladas por un motorista en Motril

Las dos menores se encuentran estables tras el accidente ocurrido en la calle Ancha.

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Dos menores y su madre han resultado heridos, junto con el conductor de una motocicleta, en un atropello provocado en la noche de este pasado domingo en la ciudad granadina de Motril, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Las dos menores se encuentran estables

Varias personas alertaron al teléfono 112, sobre las 20:50 horas del domingo, de un atropello ocasionado por una moto a una mujer que transitaba junto a menores por la calle Ancha de Motril. Rápidamente, desde la sala coordinadora se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 (que desplazó al lugar una UVI móvil y un equipo médico), a la Policía Local y a la Nacional.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 la asistencia a varias personas afectadas: tres de ellas atropelladas, dos menores de edad y su madre, y el conductor de la moto. Según las primeras informaciones, las menores se encuentran estables. Todos han sido trasladados al centro hospitalario de referencia. No han trascendido más detalles sobre el estado del resto de los heridos ni sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.