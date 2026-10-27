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Andalucía

Los fallecidos en el accidente de parapente este lunes en Cádiz son un hombre libanés de 42 años y una mujer de EEUU de 35

Los fallecidos en el accidente de parapente este lunes en Cádiz son un hombre libanés de 42 años y una mujer de EEUU de 35
Los fallecidos en el choque de parapente de Cádiz con un hombre libanés y una mujer estadounidense. Europa Press
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Las dos personas que fallecieron este lunes al chocar sus parapentes cuando se encontraban en pleno vuelo en las inmediaciones de la pista de Levante, en el término municipal de Algodonales, en Cádiz, son un hombre de 42 años y pasaporte libanés y una mujer de 35 años y nacionalidad estadounidense.

El accidente mortal se produjo sobre las 13:00 horas del pasado lunes, cuando los dos parapentistas, que realizaban vuelos independientes, colisionaron en el aire y se cayeron sobre una zona montañosa de difícil acceso.

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Fuentes de la Guardia Civil de Cádiz han explicado a Europa Press que el hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer murió durante el traslado en helicóptero a un hospital y tras realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y especialistas del GREIM del Instituto Armado, que llevaron a cabo las labores de asistencia y rescate de las víctimas.

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El comunicado del Ayuntamiento

La Guardia Civil continúa investigando las causas que provocaron el accidente mortal de estos dos parapentistas, en una zona habitual para la práctica de este deporte. Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Algodonales decretó dos días de luto oficial, trasladando su "más sincero pésame" a las familias y amigos de los dos pilotos de parapente que perdían la vida durante su actividad de vuelo en la Sierra de Líjar.

"Desde el Ayuntamiento de Algodonales transmitimos nuestro más sincero pésame a las familias y amigos de los dos pilotos de parapente que han perdido la vida en el día de hoy, en un trágico accidente durante su actividad de vuelo en la Sierra de Líjar. Mucha fuerza y ánimos en estos momentos tan difíciles", decían en un comunicado publicado en su perfil de Instagram donde informaban del minuto de silencio y daban el pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos.

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