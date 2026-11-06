Muere una mujer de 88 años de La Rambla en Córdoba por fiebre del Nilo occidental

La paciente permanecía ingresada desde el 17 de octubre en el Hospital de Montilla en Córdoba.

Jordi Figuerola, experto del CSIC, alerta lo que se está haciendo mal con el virus del Nilo

Compartir







La Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento este viernes de una mujer de 88 años y con patologías previas de La Rambla (Córdoba) por fiebre del Nilo Occidental (FNO). La paciente permanecía ingresada desde el 17 de octubre en el Hospital de Montilla (Córdoba), donde posteriormente fue diagnosticada de un cuadro neuroinvasivo de FNO.

Este año, se han diagnosticado en Andalucía 80 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 43 han sido leves y 37 graves, y de los que 6 han fallecido. Han requerido hospitalización 41 pacientes, de los que 3 permanecen ingresados.

Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 945 usuarios y se ha despistaje de arbovirosis en 230 casos de meningitis víricas

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha levantado recientemente todas las alertas de los municipios andaluces relacionadas con el virus del Nilo, al constatarse un descenso de la presencia de mosquitos propagadores de la enfermedad en el territorio andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jordi Figuerola, experto del CSIC, analizó en una entrevista con Carlos Franganillo este virus. "El perfil de los los fallecidos en los casos del virus del Nilo suele ser común. Personas mayores, con otros enfermedades previas o que tiene un sistema inmune inmunodeprimido o personas que han recibido un trasplante. En esos casos la picadura de un mosquito puede ser más fácil desarrollar síntomas más graves".

Reconoce que "se ha mejorado mucho desde 2020. Andalucía tiene un plan de prevención de enfermedades transmitidas por vectores que obliga a los ayuntamientos a desarrollar programas de vigilancia y control delo vectores. El problema es que estos programas se centran en zonas urbanas en estos casos las zonas donde se han producido los brotes son zonas de cultivo de arroz y ahí no se está haciendo ningún control ni ninguna prevención para reducir la reproducción de los mosquitos".

El experto señala que "lo lógico es que llevaran campañas de tratamientos en el momento en el que se inicia en el cultivo del arroz y no se están realizando. En el Delta del Ebro hace diez años en franjas de medio kilómetro alrededor de las poblaciones se realizan cuatro tratamientos anuales con larvicidas para reducir, porque eliminarlos es complicado, para evitar este tipo de brotes", explica Figuerola.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las claves del virus del Nilo: cuándo hay mayor incidencia, cómo prevenirlo y sus síntomas

El virus del Nilo es una enfermedad transmitida fundamentalmente por la picadura de mosquitos que transcurre en el 80% de los casos sin síntomas, mientras que el otro 20 % de los afectados desarrolla una enfermedad viral grave, según la Organización Mundial de la Salud.

Leve en humanos, la fiebre del Nilo Occidental se caracteriza por síntomas parecidos a la gripe: fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, vómitos, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos; síntomas que duran entre 3 y 6 días, y luego desaparecen sin mayores consecuencias.

Casos más graves: encefalitis o meningitis

Sin embargo, aproximadamente una de cada 150 personas infectadas desarrolla la enfermedad en su expresión más grave, lo que da lugar a encefalitis o meningitis (inflamación del cerebro o los tejidos circundantes), que pueden llevar a daño cerebral y a la muerte.

Dolor de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, desorientación, coma, convulsiones, debilidad muscular y parálisis, son algunos de los síntomas de la afección grave.

Las personas con mayor riesgo de sufrir la versión agresiva de la enfermedad son los mayores de 50 años y quienes hayan padecido enfermedades severas.

Periodo de máxima incidencia: entre finales de agosto y principios de septiembre

El periodo de incubación del virus dura entre 3 y 14 días; y su máxima incidencia se registra a finales de agosto y principios de septiembre. Posteriormente, el riesgo disminuye a medida que el clima se vuelve más frío y los mosquitos comienzan a desaparecer.

Perteneciente al género de los flavivirus, el virus del Nilo Occidental tiene su principal reservorio en las aves, por lo que se disemina cuando un mosquito -generalmente del género culex- pica a un ave infectada y luego lo inocula a una persona.

No es contagioso entre personas

Tanto el ser humano como el caballo son hospedadores finales, es decir que se infectan pero no propagan la infección.

En casos excepcionales la enfermedad puede transmitirse por transfusiones y trasplantes, pero no por contacto directo.

La mejor forma de prevención: evitar las picaduras de mosquitos

No existe una vacuna para las personas (sí la hay para la afección equina), por lo que la mejor forma de prevención es evitar las picaduras de los mosquitos, para lo que se recomienda protegerse, utilizar repelentes y eliminar recipientes con agua estancada para evitar que los mosquitos se reproduzcan.