La Seguridad Social exigen asistir a las revisiones, tomar la medicación prescrita, no desarrollar actividades que compliquen la recuperación y cumplir con todos los trámites

¿Qué tiempo máximo se puede cobrar una baja laboral?

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La baja por enfermedad común o incapacidad temporal por contingencias comunes permite que los trabajadores que no pueden acudir a su puesto por una dolencia o enfermedad reciben una prestación de la Seguridad Social. Se trata de un derecho que cuenta con determinados requisitos que, en el caso de no respetarlos, puede suponer la suspensión de los pagos.

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Reconocimientos médicos obligatorios

Hay que tener en cuenta que la Administración tiene mecanismos que permiten suspender o incluso extinguir el pago si detecta que el trabajador no cumple las condiciones legales que regulan la incapacidad temporal. Las causas que pueden llevar a esta retirada son diversas y están claramente definidas en la ley.

Uno de los motivos más frecuentes es la incomparecencia a los reconocimientos médicos obligatorios. Tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como las mutuas están facultados para citar al trabajador con el fin de verificar que la baja continúa justificada. Si el empleado no acude a estas revisiones, la prestación puede suspenderse de manera inmediata. La normativa exige que el trabajador esté disponible para estos controles, que forman parte esencial del seguimiento de la incapacidad temporal. La ausencia injustificada no solo implica la suspensión del pago, sino que puede desembocar en la extinción definitiva de la prestación si no se aporta una justificación válida posteriormente.

Otra causa habitual es la realización de actividades incompatibles con la baja médica. La incapacidad temporal exige que el trabajador mantenga una conducta coherente con el diagnóstico que motivó la baja. Esto incluye no trabajar, ya sea por cuenta propia o ajena, y evitar actividades físicas o personales que contradigan el motivo de la incapacidad. También puede suponer un problema viajar sin autorización cuando el desplazamiento dificulta el control médico o el tratamiento prescrito. En estos casos, la Seguridad Social puede interpretar que el trabajador no está respetando las condiciones necesarias para su recuperación y suspender la prestación.

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Rechazar la medicación o las pruebas

El rechazo o abandono del tratamiento médico es otro motivo que puede llevar a la retirada del pago. La incapacidad temporal implica que el trabajador debe seguir las pautas y tratamientos indicados por el médico responsable. Si la persona decide no seguirlos, la administración puede considerar que está obstaculizando su recuperación y suspender la prestación. Este criterio se aplica tanto a tratamientos farmacológicos como a terapias, rehabilitación o cualquier indicación médica vinculada al proceso de recuperación.

También pueden producirse suspensiones por incumplimientos administrativos. La prestación por incapacidad temporal exige que el trabajador entregue los partes de baja, confirmación y alta dentro de los plazos establecidos. No hacerlo, o no responder a los requerimientos del INSS, puede derivar en la suspensión del pago. Aunque pueda parecer un aspecto menor, la falta de documentación es una de las causas más comunes de retirada temporal de la prestación, especialmente cuando se acumulan retrasos o se ignoran comunicaciones oficiales.

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Finalmente, la prestación se extingue automáticamente cuando se emite un alta médica. El alta puede ser emitida por el INSS, por la mutua o por el servicio público de salud. Desde ese momento, el trabajador deja de estar en situación de incapacidad temporal y, por tanto, deja de percibir la prestación, incluso si no está de acuerdo con la decisión. Aunque existe la posibilidad de impugnar el alta, el pago se detiene desde la fecha en que se emite.

El marco legal que regula estas situaciones se refuerza con el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece de manera específica las consecuencias de no acudir a los reconocimientos médicos o de no colaborar con el control de la baja. Según este artículo, si el trabajador no comparece a un reconocimiento obligatorio, la prestación se suspende automáticamente. Si posteriormente justifica la ausencia, el pago puede restablecerse, pero únicamente desde la fecha en que se aporte la justificación. Si no se justifica, la prestación puede extinguirse de forma definitiva. Esto implica que una sola incomparecencia injustificada puede dejar al trabajador sin cobrar la baja y que la Seguridad Social no está obligada a abonar los días en los que la prestación estuvo suspendida.