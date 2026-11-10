Claudia Barraso 10 NOV 2026 - 16:35h.

Varios accidentes han dejado las principales carreteras de granada saturadas y múltiples personas heridas

Muere atropellado un conductor al ser embestido por un camión al bajarse en la autopista tras sufrir una avería en León

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Dos accidentes han dejado parada las carreteras de Granada, especialmente en las principales autovías de la capital. EL primero ha tenido lugar sobre las dos de la tarde en la A-92, a la altura de Atarfe, del que una mujer de 40 años ha resultado herida.

Según ha confirmado el medio ‘Ideal’, los servicios de emergencia 112 han confirmado que el impacto se producía entre un turismo y un camión, concretamente en el kilómetro 238 en sentido Málaga, hasta donde se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que se encontraron a la víctima inconsciente.

Y en torno a 25 minutos después, sobre las dos y cuarto pasadas, se producía otro accidente en la GR-30, una colisión por alcance en sentido motril en el kilometro nueve, que ha vuelto a provocar el colapso de la vía, pero que no se han registrado heridos de consideración.

Además, la pasada madrugada ocurría un accidente provocado por un kamikaze en la misma carretera a la altura de Loja. La Guardia Civil confirmaba para el mismo medio que un varón de 42 años fue puesto a disposición judicial por los hechos.

Las personas resultaron heridas, pero no hubo que lamentar fallecidos

Informan de que el subsector de Tráfico de la Benemérita recibió el aviso pasadas las doce de la noche cuando otros conductores alertaban de que un hombre estaba circulando en sentido contrario “a gran velocidad”.

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La Guardia Civil ha confirmado que tras recorrer varios kilómetros colisionó con otro vehículo a la altura del kilómetro 193 y como consecuencia del impacto ambos conductores resultaron heridos leves y necesitaron de asistencia sanitaria.

El Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de Granada ha instruido diligencias y ha puesto a esta persona a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.