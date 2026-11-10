La Junta de Andalucía ha elevado este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1)

La borrasca Charlie pone en alerta roja a la península: se producirán acumulaciones de agua de 120 l/m2

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La actividad educativa presencial en unos 30 municipios del litoral de Cádiz y Huelva ha quedado suspendida mañana ante la previsión de vientos de hasta 120 kilómetros por hora por el paso de la borrasca Charles en la comunidad, donde se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

Según han informado la CGT de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública en Huelva en una nota, debido a la alerta meteorológica, se suspenden todas las acciones presenciales previstas para mañana en Huelva por la jornada de huelga general.

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El sindicato ha indicado que quedan suspendidos los piquetes informativos en la Universidad de Huelva, una concentración prevista a las 12:00 horas frente a la Delegación Territorial de Educación y su participación como bloque educativo en la manifestación de la tarde y ha añadido que la movilización se traslada a las redes sociales, donde ha convocado a la comunidad educativa a participar mañana a las 12:00 horas en una acción digital colectiva, coincidiendo con la hora prevista para la concentración.

Las zonas más afectadas y las medidas tomadas

Según una nota de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la activación de la fase de emergencia tiene efecto desde las 20:00 horas y la medida se adopta ante la llegada de esta borrasca cuyos efectos se sumarán a los que ya ha dejado Bruna y empezarán a notarse mañana miércoles hacia el mediodía.

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La suspensión de la actividad educativa lectiva presencial en los municipios del litoral de Cádiz y Huelva se ha decretado ante el aumento de la intensidad del viento en la costa que ha pasado de los 90 kilómetros por hora previstos a los 120. La medida afecta asimismo a los centros de día.

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En el litoral de Huelva, la medida afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte,Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca, y en el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deberán cerrar los parques y jardines municipales durante todo el periodo de aviso y también queda prohibido cruzar badenes y cauces inundados. La Junta recomienda evitar las actividades al aire libre y en especial las zonas arboladas, en las comarcas con aviso naranja por viento.

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En Huelva, la recomendación afecta al litoral, Aracena, Andévalo y Condado; en Cádiz, al litoral gaditano, la Campiña gaditana, Grazalema y el Estrecho; en Sevilla, a la Campiña sevillana y a las sierras Norte y Sur; y en Córdoba, a la Subbética cordobesa. En Málaga se aplica a Antequera y Ronda; en Granada, a la Cuenca del Genil y a Nevada y Alpujarras, y en Jaén, a Capital y Montes de Jaén, al Valle del Guadalquivir de Jaén y a Cazorla y Segura.

También se pide a los ayuntamientos costeros que limiten el acceso a todo el litoral gaditano y onubense y al extremo occidental de la costa malagueña, hasta Málaga capital.

Emergencias coordinadas por el 112

El 112 Andalucía ha coordinado 155 emergencias por la lluvia y el viento desde las 00:00 horas del lunes hasta las 18:30 horas de este martes, 92 el lunes y 63 en lo que va de hoy. Sevilla es la provincia con más incidencias, con 68, seguida de Cádiz, con 38; Huelva y Málaga, con 15 cada una; Córdoba, con 13; Granada, con cuatro, y Almería y Jaén, con una.

Por tipología, 61 incidencias han estado relacionadas con riesgos naturales, sobre todo anegaciones de viviendas, calles y carreteras, 31 con derrumbamientos o caídas de ramas, árboles y objetos en la vía pública, 24 con incidencias de tráfico, 12 con anomalías en servicios básicos, cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate, entre otras.

Un total de 34 municipios andaluces han activado o tienen prevista para mañana la activación de su Plan Territorial de Emergencia de ámbito Local: 15 en Sevilla, ocho en Huelva, seis en Málaga, tres en Cádiz, uno en Córdoba y uno en Granada.

Avisos para mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé avisos naranja o amarillo en todas las provincias andaluzas. A partir de las 12:00 horas se activará el aviso naranja por viento en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva y del litoral de Cádiz, Aemet ha elevado a 120 kilómetros por hora las rachas previstas.

En el litoral de Huelva y Cádiz estará vigente el aviso naranja por fenómenos costeros y en el de Cádiz también hay aviso naranja por tormentas y posibilidad de tornados y mangas marinas.

Por lluvias y tormentas habrá aviso naranja en el litoral de Huelva y Aracena, en la Sierra Norte de Sevilla, en Sol y Guadalhorce y Ronda (Málaga) y en Nevada y Alpujarras (Granada), en la sierra de Aracena y en la Serranía de Ronda podrían recogerse en torno a 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y Almería será la única provincia sin avisos naranjas, con nivel amarillo por viento o lluvia.