La borrasca Bruna provoca el desbordamiento del río Jerte en Cáceres y el corte de varias carreteras

Un dispositivo de efectivos del instituto armado participa en labores de vigilancia sobre la evolución del caudal de ríos y gargantas.

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El paso de la borrasca Bruna por el norte de la provincia de Cáceres, en alerta roja por lluvias intensas, ha provocado el corte de la carretera N-110, a la altura de un balneario en Valdastillas, por el desbordamiento del río Jerte en ese punto del cauce, así como numerosas incidencias en carreteras locales y comarcales.

En concreto, la carretera N-110, que enlaza Tornavacas y Plasencia, permanece cortada a la altura del acceso al balneario de Jerte, en Valdastillas, por el desbordamiento parcial del río Jerte en ese punto, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Un dispositivo de efectivos del instituto armado participa en labores de vigilancia sobre la evolución del caudal de ríos y gargantas, principalmente en el norte cacereño, así como del estado de las infraestructuras y las carreteras.

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En la localidad de Gargantilla se ha cerrado el paso a la garganta de la Buitrera ante la crecida del agua, aunque por el momento no se ha producido ningún desbordamiento.

En la carretera CC-224, en el puerto de Honduras, un salto de agua cruza la calzada a la altura del kilómetro 15, aunque se puede circular con precaución.

En el kilómetro 18,8 se ha producido además un desprendimiento de terreno próximo a la vía, una zona que se encuentra señalizada con conos.

La Junta de Extremadura suspende las clases

Por otra parte, en el municipio de Talayuela una chapa ha caído sobre un vehículo estacionado en las inmediaciones del centro de salud, incidente que no ha causado daños personales.

La Junta de Extremadura ha decidido suspender las clases en todos los centros educativos de la región para este miércoles, debido al temporal de lluvia y viento que mantendrá en alerta roja el norte de Cáceres y en naranja en todo el territorio extremeño.

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Además, el Ejecutivo regional ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAEX), en situación operativa 1, decisión que se suma a la adopción del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX), también en situación operativa 1.