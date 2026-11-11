Manuel Pimentel Jaén, 11 NOV 2026 - 07:30h.

Los padres del centro denuncian raciones insuficientes, baja calidad de la comida y la dudosa trazabilidad del pescado en el CEIP Alcalá Venceslada de Jaén capital

El sindicado educativo USTEA Jaén reclama una inspección urgente y critica la externalización del servicio de comedor en los centros escolares

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Raciones insuficientes, dudas sobre la trazabilidad del pescado y un modelo de gestión privatizado que ponen en cuestión la calidad de la alimentación del alumnado. Es lo que denuncian el AMPA y el sindicato de educación USTEA Jaén, sobre la situación del servicio de comedor del CEIP Alcalá Venceslada, en Jaén capital.

Las deficiencias detectadas en los alimentos servidos al alumnado han generado, aseguran, preocupación entre las familias y la comunidad educativa. Se trata de un caso más que se añade a la multitud de quejas y denuncias que se están produciendo, por ejemplo, quejas en los comedores escolares de Málaga y en otros centros de toda Andalucía.

Las imágenes difundidas muestran raciones cuya cantidad plantea dudas sobre si son suficientes, platos con una presencia aparentemente escasa de proteínas y ensaladas con cantidades muy limitadas de verduras. Especial preocupación suscita el pescado, del que se han trasladado imágenes sin etiquetado identificativo visible, por lo que el sindicato considera imprescindible comprobar su procedencia y trazabilidad.

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Pescado sin trazabilidad

La denuncia parte de la Comisión de Comedor Escolar del centro educativo, que, tras realizar una revisión del servicio junto a las familias, habría constatado irregularidades que coinciden con las quejas de algunos alumnos, quienes manifestaban tener hambre al salir del comedor.

Según detallan desde el sindicato a 'Informativos Telecinco', fue el pasado jueves 5 de noviembre cuando, en plena revisión, se encontraron con que no había comida suficiente para los alumnos. "Una de las monitoras del comedor tuvo que ir a por más comida y trajo pescado de la universidad", afirma.

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El problema es que según relatan era pescado que generaba todas las dudas: "iba sin etiqueta, no sabemos si se respetó la cadena de frio o no". Un problema que achacan a la "improvisación" constante de los trabajadores del comedor.

Esto no fue algo puntual pues, añade, que el día anterior al de la revisión por parte de la comisión se repitió algo similar: "El dia de antes la monitora del comedor tuvo que ir a comprar tortillas al supermercado porque no habia comida suficiente", indican.

Comida "incomible"

Según el sindicato, durante esta revisión se comprobó que únicamente había dos bolsas de ensalada para todo el alumnado. Además, la comida sin carne resultaba tan escasa que fue necesario improvisar esas raciones de pescado que, según la denuncia, llegaron sin el etiquetado obligatorio.

Por su parte, "el plato con carne consistía en una masa de pasta cuya elaboración fue calificada de prácticamente incomible", señalan. Y otro ejemplo de las raciones escasas: una bandeja para cinco comensales con una cantidad ridícula de pasta de baja calidad: "La pasta era una mazaporra, toda apelmazada".

"El aspecto de la comida es lamentable", afirman desde USTEA Jaén, que considera que la responsabilidad no recae únicamente en la empresa adjudicataria. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, también tiene la obligación de supervisar el servicio y garantizar que se cumplen las condiciones de calidad exigibles, indican en una nota de prensa.

Privatización de los comedores escolares

La organización sindical considera que esta situación pone de manifiesto, además, un problema estructural del modelo de gestión de los comedores escolares en Andalucía. "Según el diagnóstico de Justicia Alimentaria publicado en 2026, el 82% de los comedores públicos de Infantil y Primaria analizados están externalizados. La alimentación escolar no puede quedar subordinada a criterios económicos ni a los intereses de las empresas privadas.

En este contexto, USTEA Jaén reclama también a la empresa Restauración y Catering Hermanos González, adjudicataria de servicios de comedor escolar, el cumplimiento estricto de las condiciones de calidad y cantidad exigibles", indican desde USTEA Jaén. Según sus datos, el menú escolar en el centro analizado cuesta 11 euros diarios, lo que supone unos 116 euros al mes.

Por todo ello, exigen una inspección urgente del comedor y del servicio prestado por la empresa adjudicataria así como la revisión de las cantidades, calidad y composición nutricional de los menús. Además, exigen que se compruebe la procedencia y trazabilidad del pescado y demás alimentos y que se garantice que los menús especiales ofrezcan una alimentación suficiente y equilibrada.

piden revisar a fondo las cantidades, la calidad y la composición nutricional de los menús, y comprobar de dónde sale el pescado y el resto de los alimentos para asegurar su trazabilidad. También reclaman garantías de que los menús especiales sean suficientes y equilibrados, y transparencia total sobre las inspecciones que se hagan y las soluciones que se adopten. Como broche final, el sindicato apuesta por una gestión pública directa de los comedores escolares.