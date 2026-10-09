Redacción Euskadi 09 OCT 2026 - 14:24h.

La familia denuncia que la trabajadora maltrató a su hijo en el comedor del colegio público de Getxo

La Fiscalía ha solicitado una investigación porque podría tratarse de un delito grave y el juez acepta su petición

Compartir







BilbaoLo que iba a dirimirse, esta semana, en la localidad vizcaína de Getxo con la celebración de un juicio rápido por un delito leve de maltrato a un menor en el ámbito escolar, ha adquirido otra dimensión. El caso se va a investigar y podría acabar con la monitora de comedor denunciada, sentada en el banquillo.

De leve a grave, la Fiscalía considera que esa trabajadora podría enfrentarse a una infracción penal castigada con una pena grave, tras ser denunciada por maltratar a un alumno de 10 años en un colegio público de Getxo, a la hora de la comida.

Los hechos que la familia denunció ante la Ertzaintza y a los que ha tenido acceso El Correo, se remontan al lunes 28 de septiembre. Al parecer, el chaval en el 'jantoki' se sentó a comer en un sitio que no le correspondía y la monitora, según cuentan, se acercó y le tiró al suelo, agarrándole de las axilas, zarandeándole una vez estaba allí tirado, mientras le gritaba.

Investigación en marcha

Según el relato de este alumno y de los compañeros que estaban con él en el comedor, en ese momento solo estaba esa monitora allí, pero otra trabajadora entró cuando el menor estaba tirado en el suelo.

PUEDE INTERESARTE Un niño vizcaíno víctima de bullying, condenado a compartir un curso más con su agresor por falta de plazas en otros colegios

El alumno contó a la dirección del centro lo que había ocurrido y más tarde, a su familia que solo había sido avisada por la responsable del 'jantoki' de que había ocurrido un incidente. Al día siguiente, el director habría admitido que lo ocurrido era grave y que en el comedor, el alumno no tendría contacto con esa trabajadora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No lo tuvo, pero ella seguía en el comedor y el chaval se sintió intimidado. Desde el colegio, ante la insistencia de los padres reclamando una solución para que la apartaran, les advirtieron de que no era su competencia y la familia denuncia que optaron por apartar al niño a una esquina de cara a la pared.

Los denunciantes advierten de que, aunque solo ellos han denunciado, les ha llegado información de que esta misma monitora habría humillado, al menos, a otra alumna.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras denunciar el caso ante la Ertzaintza, lo sucedido se iba a dirimir en un juicio rápido esta semana en Getxo, pero la Fiscalía aprecia indicios de un delito grave y ha solicitado una investigación que podría acabar en un juicio ordinario, el juez lo ha aceptado. Pese a todo, la monitora sigue en el comedor escolar, según denuncia la familia, y el niño ha dejado de comer en el colegio.