Manuel Pimentel Málaga, 12 NOV 2026 - 13:00h.

El docente era responsable en el viaje y recriminó el comportamiento a un grupo de alumnos que estaban haciendo ruidos y molestando en el hotel

El padre de la alumna exigió "explicaciones" al profesor y le envío mensajes amenazantes por Whatsapp como "La vamos a tener"

Compartir







Un padre ha sido condenado a pagar una multa de 600 euros por amenazar a un profesor de su hija que era tutor de los alumnos durante un viaje de estudios a París, a raíz de que éste amonestara a la alumna por su mal comportamiento en el hotel.

Los hechos enjuiciados se remontan al curso 2024- 2025. Según la sentencia a la que ha accedido 'Informativos Telecinco' el profesor era el encargado de la hija del denunciado y, además, acudió como docente responsable al viaje a París.

PUEDE INTERESARTE El acusado de dejar tres días inconsciente y con quemaduras al rociar con ácido corrosivo a su ex tras una paliza acusa a la mujer de mentir y ser drogadicta

En la noche del 5 de abril, la hija del denunciado y un grupo de compañeros estaban haciendo ruido y causando molestias en el hotel en el que se alojaban. El profesor les reprendió su actitud y les advirtió de que no irían al día siguiente al parque temático Disney si no paraban.

Mensajes por Whatsapp

Al enterarse de lo sucedido, el padre condenado mandó un mensaje de WhatsApp al profesor pidiéndole explicaciones. El docente le pidió que lo llamara y tras dicha llamada telefónica el denunciado le envió una serie de mensajes amenazantes.

Entre otras cosas, le escribió: "Voy a poner una demanda contra ti como le arruines el viaje a mi hija", "Que falta de respeto y mala educación tienes", "Si no estás capacitado para tratar con adolescentes no viajes", "No voy a soportar esta situación", "Tú sabrás lo que haces", "Como se te ocurra mandar a mi hija sola en avión a Málaga la vamos a tener", "Más vale que arregles esta situación y mi hija disfrute lo pagado", "Es usted un inepto", "Deja a mi hija en paz te lo advierto". Además, le tachó de ser un alcohólico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recurso denegado

Una primera sentencia dl Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga condenó al padre por un delito leve de amenazas. El hombre recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial argumetando su defensa que las expresiones no podían considerarse un delito porque no anunciaban un mal concreto y que eran fruto de los nervios por la situación de su hija en el viaje.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga no le ha dado la razón. La sentencia, fechada el 7 de septiembre de 2026, recoge que expresiones como "la vamos a tener" o "más vale que arregles esta situación y mi hija disfrute lo pagado" sí son constitutivas de un delito leve de amenazas porque anuncian un mal uanque su trascendencia sea menor. De no ser así, añade el tribunal, los hechos se habrían calificado de forma más grave.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por todo ello, los magistrados han desestimado el recurso del padre y confirma íntegramente la resolución del juzgado, declarando de oficio las costas de alzada. Así, el tribunal confirma la sentencia de primera instancia condenado al hombre autor de un delito leve de amenazas, por el que le impone una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de diez euros. La sentencia ya es firme y contra ella no cabe recurso alguno.