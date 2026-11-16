Una joven de 21 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras sufrir un accidente de moto

Dos fallecidos tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que viajaban en Toral de los Guzmanes, León

Compartir







Una joven de 21 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería a raíz del accidente sufrido este domingo cuando se salió de la vía a bordo de su motocicleta y se precipitó por un barranco de unos cinco metros de altura en Bacares (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que fue sobre las 11,55 horas cuando se recibió un aviso en el que se alertaba del accidente, por lo que se movilizó a Guardia Civil de Tráfico, efectivos sanitarios, Bomberos del Levante y mantenimiento de Carreteras.

PUEDE INTERESARTE Muere atropellado un hombre de 38 años mientras cambiaba una rueda de su vehículo en Jumilla, Murcia

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 19 de la carretera A-1178, sentido Calar Alto. A su llegada, los equipos de rescate localizaron a la motorista, que padecía dolor en la espalda, en un tobillo y otras heridas por todo el cuerpo que dificultan su movilidad. Hasta el lugar del accidente desplazó una ambulancia del 061 así como un helicóptero, si bien finalmente el traslado hasta el centro hospitalario se hizo por vía terrestre.

Otro accidente de moto en la carretera

La jornada del pasado domingo también dejó otro accidente de moto, concretamente una caída en la A-391, a la altura del kilómetro 21, en el termino municipal de Alicún y en sentido Enix. El mismo medio ha confirmado que en el suceso no hubo más vehículos implicados y que hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del 061. Sin embargo, el conductor de la moto rechazó la asistencia de los sanitarios al no encontrarse herido.

PUEDE INTERESARTE Muere una persona y tres resultan heridas en un accidente de tráfico en Bullas, Murcia

A pesar de que confirmó a los sanitarios que no había sufrido ningún daño pese a la caída en el asfalto, sí que interpuso una denuncia por el mal estado de la carretera, a lo que atribuye el motivo de su accidente.