Muere una persona y tres resultan heridas en un accidente de tráfico en Bullas, Murcia

Un vehículo se ha salido de la vía, ha volcado y ha colisionado con otro coche

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MurciaServicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta tarde en un accidente de tráfico registrado en Bullas con una persona fallecida y tres heridas en la RM-15.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido, a partir de las 16:49 horas, varias llamadas informando de un accidente de tráfico ocurrido en la autovía RM-15, sentido Murcia, pasada la estación de servicio Repsol de Bullas.

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Según han indicado los llamantes, un vehículo se ha salido de la vía, ha volcado y ha colisionado con otro coche, resultando varias personas heridas y atrapadas.

La persona fallecida es un hombre de 64 años

Los sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 han confirmado el fallecimiento de un varón, de 64 años de edad, y han atendido a tres mujeres heridas, con edades comprendidas entre los 57 y los 74 años.

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Una de las heridas ha sido trasladada a la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, otra al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, y la tercera ha sido atendida 'in situ'. En el lugar permanecen efectivos de Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras.

En el siniestro han intervenido cuatro unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, dos dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Bullas y personal de mantenimiento de carreteras, ya que el accidente ha obstaculizado la vía.