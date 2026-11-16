Dos fallecidos tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que viajaban en Toral de los Guzmanes, León

El suceso ha ocurrido en torno a las 14.45 horas, momento en el que una llamada ha avisado al 1-1-2 de que un vehículo se había salido de la calzada

Muere atropellado un hombre de 38 años mientras cambiaba una rueda de su vehículo en Jumilla, Murcia

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Dos personas han fallecido este lunes tras salirse de la vía y volcar el turismo en el que viajaban en el kilómetro 187 de la carretera N-630, en el término municipal de Toral de los Guzmanes (León), según han informado fuentes del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso ha ocurrido en torno a las 14.45 horas, momento en el que una llamada ha avisado al 1-1-2 de que un vehículo se había salido de la calzada, había dado vueltas de campana y había volcado en un reguero con sus ocupantes heridos y atrapados en el interior.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado. Una vez en el lugar, los bomberos han confirmado que han tenido que intervenir para excarcelar a los ocupantes del turismo, quienes finalmente han fallecido.