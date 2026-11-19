Manuel Pimentel Sevilla, 19 NOV 2026 - 04:30h.

La aseguradora Mapfre responderá con 44.850 euros mientras el Consistorio aportará 150 euros tras un acuerdo con la afectada

La mujer reclamó inicialmente una responsabilidad patrimonial de 79.512,91 euros y, ante la falta de respuesta, recurrió a la vía judicial

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El Ayuntamiento de Dos Hermanas y su aseguradora deberán indeminzar con 45.000 euros a una mujer que sufrió una caída por el mal estado del pavimento en una calle de Dos Hermanas, Sevilla. El accidente, ocurrido en diciembre de 2023, acabó llegando a los tribunales después de que la afectada reclamara una compensación por las lesiones sufridas como consecuencia del tropiezo.

La caída tuvo lugar el día 21 de diciembre, a la altura del número 74 de la calle Juan Díaz de Solís, en dicho municipio sevillano. Casi dos años más tarde, el 16 de octubre de 2025, la mujer presentó inicialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial que ascendía a un importe de 79.512,91 euros. Ante la falta de respuesta expresa por parte del Ayuntamiento hispalense, la afectada decidió acudir a la vía judicial, según recoge el 'Diario de Sevilla'.

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Acuerdo para cerrar el procedimiento

El accidente ha terminado con un acuerdo entre la vecina, el Ayuntamiento y su aseguradora, Mapfre. Los informes técnicos y periciales sirvieron de base para el informe jurídico municipal del 21 de septiembre de 2026, que consideró acreditada la relación entre el estado del pavimento y los daños sufridos por la mujer. DIcjp informe avalaba una indemnización de 45.000 euros, cantidad que finalmente aceptaron las partes.

De esta manera, el acuerdo del pacto quedó homologado mediante el auto 125/2026, dictado el 24 de septiembre. Con esta resolución se dio por terminado el litigio, sin que hubiera que abonar intereses ni costas procesales. y finalmente la Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de lo acordado el 7 de octubre.

El Ayuntamiento de Sevilla abonará 150 euros

La indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial por un importe total de 45.000 euros será asumido prácticamente por la aseguradora del Ayuntamiento de Sevilla, Mapfre.

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Del importe total de la compañía aseguradora se hará cargo del pago de 44.850 euros, mientras que los 150 euros restantes corresponden a la franquicia que debe asumir directamente el Consistorio. El acta municipal recoge el abono de la cantidad cubierta por la aseguradora y aprueba el pago pendiente a cargo del Ayuntamiento.

Con este acuerdo, la afectada renuncia a presentar nuevas reclamaciones por los mismos hechos, quedando definitivamente cerrado el procedimiento derivado de la caída.

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Cómo reclamar por una caída en la acera

Para poder reclamar la responsabilidad patrimonial a un Ayuntamiento a causa de una caída en la calle que produce daños en la persona afectada, debe existir y demostrase una relación de causalidad directa entre la actuación municipal y la lesión sufrida, para que proceda la indemnización.

Este derecho se regula en el artículo 32 de la Ley 40/2015, que recoge que, en estos accidentes relacionados con el estado y mantenimiento de las vías públicas, resulta especialmente importante determinar si existía un desperfecto que generaba un riesgo superior al que razonablemente debe asumir un peatón.

Para ello, es importante tomar fotografías del lugar y contar con los informes médicos que acrediten el alcanza de las lesiones sufridas por estos accidentes. También se deben considerar otras circunstancias, como si hay una correcta señalización del mal estado o desperfecto, las condiciones del pavimento o si había una adecuada posibilidad de evitar el obstáculo.

El plazo para proceder a la reclamación de responsabilidad patrimonial es de un año y debe hacerse directamente ante el Consistorio responsable antes de recurrir a la vía judicial.