Muere tras tardar un año en diagnosticarle una mielofibrosis en Sevilla: su familia reclama una indemnización de más de 200.000 euros
La demanda sostiene que el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tardó cerca de 11 meses en confirmar la enfermedad a pesar de que existían indicios de su evolución
La familia de la paciente reclama 200.991,21 euros al SAS en concepto de responsabilidad patrimonial por la presunta deficiencia en la asistencia sanitaria recibida
Una familia de Sevilla ha demandado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para reclamar una indemnización de más de 200.000 euros por el retraso en el diagnóstico de la mielofibrosis que padecía Josefa, que terminó falleciendo.
La demanda sostiene que el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tardó cerca de once meses en confirmar la enfermedad, a pesar de que desde junio de 2023 existían indicios de su evolución.
Por este motivo la familia ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el SAS por la presunta deficiencia en la asistencia sanitaria recibida en el citado centro hospitalario, según un comunicado de la representación legal de la familia, ejercida por el abogado Jose Antonio Sires.
Retraso mortal
La reclamación judicial asciende a 200.991,21 euros y atribuye el agravamiento de la enfermedad y el desenlace mortal a los retrasos en el diagnóstico y a la falta de seguimiento adecuado de la evolución hematológica de la paciente.
Según detallan desde el despacho de abogados, la paciente, diagnosticada desde 1994 de trombocitemia esencial con mutación JAK2, comenzó a experimentar un importante deterioro de su estado de salud en abril de 2023. Los análisis realizados entonces evidenciaron anemia marcada, leucopenia y un significativo descenso de plaquetas, circunstancias que llevaron a suspender temporalmente su tratamiento habitual.
Josefa empeoró mes tras mes
Durante los meses siguientes, la paciente sufrió un progresivo empeoramiento físico, con episodios de debilidad extrema que llegaron a impedirle desenvolverse con autonomía. Necesitó diversas transfusiones de sangre y fue sometida a sucesivos controles y pruebas para determinar el origen de su deterioro.
A pesar de las reiteradas visitas al centro hospitalario y de las manifestaciones de dolor, debilidad, fiebre, sudoración nocturna y deterioro general, la paciente continuó sufriendo un progresivo empeoramiento. En diciembre de 2023, una prueba de TAC ya reflejaba “esplenomegalia e infiltración ósea tumoral".
En abril de 2024, la paciente ingresó nuevamente en el Hospital Virgen Macarena con fiebre persistente y un intenso dolor óseo que le impedía caminar. Su situación clínica evolucionó desfavorablemente, alcanzando un estado de extrema gravedad, con signos de transformación leucémica y progresión de la esplenomegalia.
De mielofibrosis a leucemia aguda
Su delicado estado de salud impidió valorar una alternativa terapéutica mediante trasplante. Finalmente, Josefa falleció el 17 de mayo de 2024, tras la progresión de la mielofibrosis y su transformación en leucemia aguda.
La representación legal de la familia ejercida por el bufete Sires Abogados considera que la asistencia prestada pudo incurrir en un funcionamiento anormal del servicio público sanitario, al no haberse investigado y confirmado oportunamente una evolución patológica que, según la documentación clínica citada en la demanda, presentaba indicios desde meses antes.
Por ello, ahora han decidido llevar el caso a los tribunales. "El objetivo principal es que se conozca la verdad de lo sucedido y que, si se acredita un funcionamiento anormal de la asistencia sanitaria, se asuman las responsabilidades que correspondan. La familia tiene derecho a respuestas", afirma el letrado.