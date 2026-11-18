Irene Montero ha defendido el uso de las pulseras antimaltrato y reconoce estar "a disposición de la Fiscalía"

La entrevista íntegra de Carlos Franganillo a Irene Montero en 'Informativos Telecinco': "No queremos un bloque PP-Vox que va a arrasar con todo"

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Irene Montero, candidata por Podemos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha sido entrevistada desde el plató de Informativos Telecinco por Carlos Franganillo y entre todos los temas de los que se ha tratado, la polémica por el posible fraude de las pulseras antimaltrato, ha sido uno de ellos.

Cuando fue ministra de Igualdad, una de las polémicas que le hicieron cuestionar su puesto fue la 'ley del solo sí es sí'. Sin embargo, en los últimos días ha aflorado la noticia de que la Fiscalía Europea habría abierto una investigación para ver un posible fraude por un posible sobrecoste de las pulseras antimaltrato.

Unas pulseras las cuales no solo han sido cuestionadas por sus fallos a la hora de proteger a la mujer de su agresor, sino por el sobrecoste en su adquisición. Estas pulseras fueron adquiridas durante las últimas semanas de Irene Montero en el Gobierno.

Sobre los dispositivos anteriores a las pulseras

Por ello, la candidata ha asegurado que se pondrán "a disposición de la Fiscalía. Yo lo que haya pasado después de que nos echaran del Gobierno lo sé igual que ustedes por la prensa". Aun así, ha querido defender "todas las mejoras que hicimos para la protección de las mujeres víctimas" de violencia de género

Antes de la llegada de estas pulseras, Irene Montero asegura "las mujeres víctimas llevaban dispositivos, en su en su bolso, que eran del 2013, eran 'zapatófonos' que les fallaba la batería, dispositivos que necesitaban ser actualizados", confirma.

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Esos antiguos dispositivos a los que se refiere la candidata fueron sustituidos por las pulseras antimaltrato asegurando que, en aquel entonces, "necesitábamos también nueva tecnología que permitiese, por ejemplo, que fuesen dispositivos multiagresor, porque antes esos dispositivos solo se ponían a víctimas de violencia de género", sentencia.

El reconocimiento de Europa a los sistemas españoles

Las pulseras, ahora "se tenían que poner a todas las víctimas de violencia sexual y si tenías varios agresores no podías llevar cinco aparatos en el bolso, tenías que llevar uno", asegura sobre la forma de proceder antes de la llegada de las pulseras antimaltrato a España.

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Irene Montero ha reconocido que esas "mejoras fueron felicitadas por Europa, porque fuimos uno de los pocos países que utilizó fondos europeos para hacer centros de crisis para víctimas de violencia sexuales o para mejorar esos dispositivos", termina.