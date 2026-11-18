Irene Montero ha hablado sobre el aumento de gasto en defensa durante su mandato y el del Gobierno en las últimas semanas

La entrevista a Irene Montero con Carlos Franganillo, en directo: "No queremos un bloque PP-Vox"

Compartir







De cara a las elecciones generales y con la campaña electoral ya empezada, Informativos Telecinco está entrevistando a algunos de sus candidatos. Este miércoles, Irene Montero, candidata de Podemos, ha sido entrevistada por Carlos Franganillo.

Uno de los temas que se ha tratado en la entrevista ha sido el gasto en defensa, el cual ha sido aumentado considerablemente en el último año, también intentando seguir las pautas establecidas por la OTAN. Sin embargo, en el periodo de tiempo en el que Podemos estuvo en el Gobierno, es decir, entre 2020 y 2023, aumentó un 55%.

PUEDE INTERESARTE Así es el programa electoral de Podemos: proponen eliminar la Audiencia Nacional y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana

El partido de Podemos apostaba por la salida de la OTAN. Sin embargo, en 2026 España sigue siendo uno de los estados miembros y como tal tiene que seguir sus pautas establecidas como el resto de países. Además, otra de las cosas por las que formó cierta polémica fue por los contratos y acuerdos de gasto militar con Israel.

Sobre el gasto en defensa del Gobierno mientras estaba Podemos

Irene Montero, ha confirmado desde el plató de Informativos Telecinco que "se aumentaron 6.000 millones y dejamos el presupuesto en 12.000 de euros". Además, pone en relieve que el "Gobierno, sin ninguna votación democrática, sin aprobar ningún presupuesto en el Parlamento, lo ha elevado a 36.000 millones y solo en las últimas tres semanas".

Una vez que Pedro Sánchez convocó las elecciones, siguió aumentando el gasto en defensa, tal y como confirma la candidata a las próximas elecciones generales: "Estando ya en funciones, habiendo convocado elecciones, han gastado otros 20.000 millones en armas. Yo quiero un Gobierno que tenga prisa por abrir nuevos centros de salud o por poner pediatras donde no los hay, no en gastarse 20.000 millones en armas en funciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A pesar de rechazar la idea de poder formar Gobierno con partidos que aumenten a tal cantidad el gasto en defensa, y defiende que el gasto en defensa que hubo mientras Podemos formaba parte del Ejecutivo, "no se puede comparar" con el que han hecho los de Sánchez.

La defensa de la paz y la diplomacia

"La gente tiene que entender que cuando se compran armas, sobre todo con ese volumen, es para usarlas, no se compran para dejarlas guardadas", sentencia. Irene Montero ha puesto de ejemplo la problemática de Francia o Alemania con las armas y plantea que "va a llegar el gobierno de turno y va a decir vuestros hijos a la guerra". "Creo que tiene que haber una fuerza en España que diga que no quiero que mis hijos vayan a la guerra".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Antes de terminar y cerrar el bloque de gasto en defensa, Irene Montero, candidata por Podemos a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre ha defendido "la paz y la diplomacia" frente a los conflictos internacionales y al aumento del gasto en defensa.