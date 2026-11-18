La candidata de Podemos pone el ejemplo de Países Bajos en materia de vivienda y centra sus propuestas en rebajar el precio del alquiler un 40% por ley

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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La vivienda se ha convertido en uno de los temas más importantes de esta campaña electoral de cara al 29N y la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha hablado sobre sus propuestas para rebajar la tensión del mercado, entre las que se encuentra rebajar por ley el precio de los alquileres en un 40% y generalizar los contratos indefinidos.

Preguntada por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco sobre el posible efecto que pueden tener este tipo de medidas la reducción de la oferta, la exministra de Igualdad lo compara con la subida del SMI. "Eso es como cuando se decía que si subíamos el salario mínimo interprofesional se iba a hundir la economía y se iban a ir las empresas, no. Si bajas el precio de los alquileres por ley lo que tendrás es alquileres más bajos y la gente tiene que entender que efectivamente, si quiere hacer negocio, pues tendrá que hacerlo con relojes o vino, pero no con el derecho a la vivienda", ha señalado.

"Una persona que tenga una vivienda y que la ponga en alquiler por un precio justo después de haberlo bajado por ley, podrá ponerlo en alquiler, lo que no podrá es hacer negocio a costa del salario de un inquilino", ha insistido la líder de la formación morada.

El caso de Países Bajos

Montero defiende su medida poniendo como ejemplo a Países Bajos. "Allí se ha prohibido la compra para especular, solo se puede comprar una casa si vas a vivir, los alquileres están regulados y lo que ha pasado es simplemente que hay un mayor acceso a la vivienda. Precisamente por eso también decimos, vamos a por los grandes tenedores y vamos a expropiar esas viviendas y a ponerlas en alquiler social", sostiene la candidata de Podemos.

"Si haces esas medidas, bajas el precio de los alquileres, expropias a los fondos buitre y prohíbes la compra para especular. De verdad que no hay que hacer ningún discurso asusta viejas, que lo único que va a pasar es que bajen los precios y la gente pueda pagar un precio justo para vivir en una casa", concluye.