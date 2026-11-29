Manuel Pimentel Cádiz, 29 NOV 2026 - 05:31h.

Maricarmen entró de alquiler en una vivienda municipal en 1985 y se ha convertido en su propietaria tras 41 años viviendo en ella

El alcalde ha firmado la compraventa ante notario respetando el importe acordado entonces, algo menos de dos millones de las antiguas pesetas

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Maricarmen ya es propietaria. Han pasado 41 años desde que entró de alquiler en una casa municipal de la barriada de Crucero Baleares, en El Puerto de Santa María, Cádiz. En el año 1985, cuando se instaló allí, el Ayuntamiento se comprometió a vendérsela. Pero la opepración de compraventa se quedó sin firmar y ella siguió viviendo durante más de cuatro décadas en la que ya es su casa. Ahora, el alcalde, Germán Beardo, ha formalizado la venta ante notario, tal y como ha informado el consistorio.

Maricarmen pagará por su vivienda el precio que se pactó en aquel entonces, cuando todavía se utilizaban las pesetas, algo menos de dos millones, unos 11.600 euros, precio que el Ayuntamiento de El Puerto ha respetado, sin actualizarlo. La cifra llama la atención en un momento en el que comprar una vivienda en España cuesta cada vez más. En el segundo trimestre de 2026, los precios subieron un 12,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, según el INE.

"Estamos hablando de una persona que lleva toda una vida en su casa", ha manifestado Beardo. El alcalde ha explicado que el Consistorio debía cumplir lo que había acordado con la vecina "sin añadir actualizaciones ni complicaciones económicas".

El regidor también se ha referido al papel de la vivienda pública para los mayores y las familias que necesitan apoyo. "No podemos permitir que situaciones que llevan décadas esperando una solución sigan pendientes indefinidamente", ha afirmado.

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Más de 480 viviendas protegidas

Según ha explicado, el Ayuntamiento tiene proyectadas más de 480 viviendas protegidas en siete zonas del casco urbano. En esa cifra, facilitada por el Gobierno local, entran tanto las promociones públicas como las privadas y serán viviendas tanto para vender y como para ser alquiladas.

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Parte del trabajo pasa por recuperar edificios que ya existen. El Ayuntamiento cita, entre otros, los proyectos de Roque Aguado, Espelete, Cielos, San Juan, Postigo y La Rosa. A través de la empresa municipal Avanza El Puerto, el plan prevé también sumar viviendas al parque público y ampliar la oferta de alquiler asequible para jóvenes, familias y mayores.

Para que los promotores privados construyan vivienda protegida, el Gobierno local plantea una bonificación del 95% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Además, también plantea acortar los trámites urbanísticos y desarrollar nuevos suelos para vivienda.