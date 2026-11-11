Maitena Berrueco 11 NOV 2026 - 14:43h.

El desahucio se paralizó dos meses y el Ayuntamiento dijo que ofrecería una vivienda alternativa, pero aún no ha ocurrido

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San SebastiánAinara Moreno es una donostiarra, de 44 años que lleva más de dos años sin poder regresar a su propio piso, en el barrio donostiarra de Egia. Les comunicó a los inquilinos que no les renovaría el contrato, pero esa familia no se marchó. Arrancó entonces un proceso de desahucio que finalmente, quedó paralizado judicialmente por su situación de vulnerabilidad, durante dos meses, hasta el 19 de diciembre: Pese a todo, Ainara recibió por fin una buena noticia pocos días después.

El Ayuntamiento de San Sebastián habría encontrado una alternativa habitacional para que la familia de seis miembros que ocupaba su vivienda no se quedara en la calle, y así ella pudiera volver a su casa, incluso antes del plazo de dos meses fijado por el juez. Sin embargo, el tiempo pasa y ella sigue sin recuperar su piso.

El desahucio de esta familia con niños en el barrio donostiarra de Egia, previsto para el 19 de octubre y aplazado por orden judicial durante dos meses, sacó a la luz la historia de la propietaria de esta vivienda: Ainara Moreno, una donostiarra de 44 años, mileurista y con una hipoteca que lleva dos años, desde que venció el contrato de alquiler de sus inquilinos, sin poder volver a su piso y teniendo su vida repartida en cajas en casa de varios familiares.

Inquilinos, vulnerables; dueña, vulnerable

El caso evidenció que si la familia a la que se quiere desalojar está en situación de vulnerabilidad, también lo está la propietaria que necesita su piso para vivir. El propio sindicato de vivienda Saretxe calificó de “injusticia” que los inquilinos se queden en la calle, pero al conocer la situación de Ainara, no dudaron en considerar injusto que la dueña no pueda regresar: "La vivienda obliga a la clase trabajadora a luchar entre sí", lamentaron.

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Desde el Ayuntamiento se prometió una solución, en forma de alternativa habitacional, para la familia que ocupa la vivienda de Ainara, pero el tiempo pasa y ella sigue sin recuperar su hogar. Según dijo el propio alcalde de Donostia, Jon Insausti, las seis personas que habitan actualmente la vivienda podrían optar a una alternativa habitacional, a través de Etxegintza. De manera, que Ainara podría recuperar su inmueble y nadie se quedaría en la calle. Sin embargo, ella sigue esperando porque casi 20 días después, nadie le ha confirmado nada.

El entorno de Ainara asegura que, de momento, ella sigue a la espera de saber si podrá o no recuperar su piso y que el juez que debe decidir sobre el lanzamiento, y que se dio de plazo hasta el 19 de diciembre, ha requerido al Ayuntamiento que confirme si existe o no esa alternativa de realojo para los inquilinos.