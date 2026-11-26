Celia Molina 26 NOV 2026 - 13:22h.

El Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre contará con más décimos por serie y más millones en premios

Así es el anuncio de la Lotería de Navidad de 2026, 'Corazonada', que rinde homenaje a los donantes de órganos de España

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Los 32 niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso de Madrid que participarán en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 están ensayando ya para poner voz a la suerte, una tarea para la que "todos son voluntarios". Según la directora de la institución, los ensayos se están llevando a cabo dos días a la semana, entre 20 y 30 minutos, por parejas. Este año participan 15 niños y 17 niñas y seis de ellos cantarán los números por primera vez en su vida.

Pero, aunque la preparación del sorteo más esperado esté transcurriendo con normalidad, este año hay dos importantes novedades que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Esta vez, contará con 205 series frente a las 198 de 2025 y con 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que el año pasado, aunque el Gordo se mantendrá en los 400.000 euros.

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Aunque vaya a haber mayor cantidad de décimos por cada número, esto no significa que el precio de los mismos vaya a variar. Por el momento (porque la subida del precio de los décimos ya fue objeto de debate) seguirán costando 20 euros. Por tanto, las principales diferencias del sorteo del próximo 22 de diciembre con el del año pasado son:

Más números por serie y muchos más millones a repartir

Series: 205, siete más que las 198 de 2025.

205, siete más que las 198 de 2025. Emisión: 4.100 millones de euros frente a los 3.960 millones de 2025.

4.100 millones de euros frente a los 3.960 millones de 2025. Premios: 2.870 millones de euros (el 70 % de la emisión), 98 millones más que los 2.772 millones del año anterior.

2.870 millones de euros (el 70 % de la emisión), 98 millones más que los 2.772 millones del año anterior. Bolas: todas las de los bombos, de números y de premios, son nuevas.

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Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2026 podrán comenzar a cobrarse la misma tarde del 22 de diciembre, una vez finalizadas las verificaciones de los números extraídos y realizados los procesos informáticos. El plazo para percibirlos finalizará el 22 de marzo de 2027.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), para cobrar un premio será "imprescindible" presentar el décimo o resguardo premiado. El lugar de cobro dependerá tanto de la cuantía obtenida como del canal a través del que se haya adquirido la participación.

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De este modo, en el caso de los décimos o resguardos comprados en los puntos de venta de la red comercial de Loterías, los premios inferiores a 2.000 euros se podrán cobrar exclusivamente en alguno de sus 10.855 establecimientos. El pago podrá efectuarse en metálico, hasta 1.000 euros, mediante transferencia o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de importe igual o superior a 2.000 euros deberán cobrarse necesariamente en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank. Cuando el décimo o resguardo premiado sea compartido y alcance ese importe, será necesario identificar a todos los participantes en el momento del cobro en la entidad financiera.