Informativos Telecinco ha podido hablar con una mujer, que vive con sus dos hijos y su marido en una habitación subarrendada a una mujer mayor en Cataluña: "Afecta sobre todo a mis hijos, solo puede acceder a la habitación y se les restringe el tiempo al baño. Tenemos que salir al parque a hacer trabajos del colegio porque no tenemos espacio ni libertad. Si dan las 22:00 horas de las noches no puede encender la luz y tiene que hacerlo con una linterna".

En la primera habitación que estuvieron, la familia dormía en el suelo: "Entre las 06:00 y 7:00 horas no podíamos encender la luz o nos cobraban con exceso por cargar los móviles, y en la segunda pasamos a dormir en un sofá cama".

"En el primer piso la mujer pagaba 820 y nosotros 600 y nos lo quería subir a 700 para pagarle casi todo el piso con una habitación", sentencia la persona afectada, que lleva dos años en España sin acceso al padrón, por lo que no puede plantearse un cambio de situación: "Tenemos que vivir al día, no sé si en un mes nos habrán echado. Esa inestabilidad es terrible para mis hijos".

Según el estudio, algunas de las problemáticas derivadas son la inseguridad jurídica, puesto que la mayoría de personas no disponen de un contrato escrito, o la dificultad para empadronarse, ya que el titular de la vivienda o del contrato puede negar o dificultar la opción de hacerlo. Esto conlleva, por ejemplo, no poder escolarizar a los hijos en la escuela del barrio o no tener acceso al Centro de Atención Primaria (CAP) más próximo, entre otras cuestiones.