La familia de Mónica de la Llana, desaparecida el 21 de julio de 2022, espera que el acusado de su desaparición y muerte vaya a juicio

La hermana de Mónica, María Jesús, da detalles de los indicios recabados contra su pareja en la web de Informativos Telecinco

El dolor de la familia de Mónica: el acusado no confiesa dónde ocultó el cuerpo

La familia de Mónica de la Llana tiene sed de justicia. Han pasado ya más de 930 días desde que la mujer de 44 años desapareció en La Morera de Montsant, en Tarragona, y el acusado de asesinarla, Carlos, su pareja hasta entonces, sigue sin confesar dónde ocultó su cuerpo. Se niega a colaborar desde la cárcel, pero todo apunta a que tendrá que enfrentarse a un juicio. Así lo ha explicado al portal web de Informativos Telecinco María Jesús, la hermana de la desaparecida, que afirma que las "probabilidades" de que tenga lugar el proceso son "altas" por los indicios que han recabado los Mossos d'Esquadra.

Y es que cada vez se desmonta más la versión en la que Carlos dijo que dejó a Mónica en Cornudella de Montsant el 21 de julio del 2022 por la mañana para que la mujer cogiese un autobús hasta Reus. Poco después de la desaparición, el conductor de la línea ya afirmó que no vio nunca a una mujer con sus características, pero ahora hay un dato más contundente: "A mí me han hecho saber que, según los investigadores, el acusado encendió el teléfono de mi hermana con una tarjeta SIM distinta tres meses después de la desaparición. Es lo que me ha llegado", comenta María Jesús.

Los indicios recabados contra Carlos, el acusado de la desaparición y muerte de Mónica de la Llana

"El posicionamiento le señala a Carlos. Porque el terminal dio señal en La Morera de Montsant, donde él reside y donde vieron por última vez a mi hermana con vida. Hay que tener en cuenta que, de confirmarse este extremo, significaría que se quedó su teléfono. Por tanto, no se entiende que dijera que intentó contactar con Mónica después de supuestamente dejarla en Cornudella si tenía su teléfono. Además, de haberlo encontrado después, no se lo entregó a las autoridades", precisa María Jesús.

La hermana de Mónica de la Llana, asimismo, afirma que, a través de su abogado, ha podido saber que los agentes también "han encontrado pertenencias" de la víctima "que no cuadran con la coartada de Carlos": "No sabemos si es un ordenador o unos pendientes, pero dicen que son pertenencias que, en caso de que se hubiese ido Mónica a Reus de la forma que dijo Carlos, no se habría dejado en la vivienda, ya que son pertenencias que siempre llevaba consigo". Estos indicios recabados, asegura María Jesús, habrían sido clave para que la Audiencia Provincial de Barcelona rechazara en diciembre una petición del letrado del acusado para su excarcelación.

La familia de Mónica de la Llana pedirá la "pena máxima" para Carlos en caso de que vayan a juicio

Carlos fue detenido e ingresó en prisión provisional sin fianza el pasado mes de noviembre (actualmente se encuentra en la cárcel de Mas Enric), acusado de homicidio, ocultación de cadáver y maltrato físico y psicológico por orden del juzgado número 1 de violencia contra la mujer de Valls. Hasta ahora niega cualquier implicación en los hechos, pero los familiares de Mónica pedirán "la pena máxima" en caso de que se celebre el juicio. La acusación sería ejercida por la propia hermana de Mónica, María Jesús, su otro hermano, su madre y su hijo Unai, que se instaló en el País Vasco con su padre y ofrece su apoyo para que se resuelva todo.

La hipótesis que se baraja en el caso es el homicidio, pero María Jesús no descarta que hubiera premeditación en los hechos y destaca el audio que envió Mónica en mayo de 2022 en el que Carlos le decía 'te tenía que haber matado', 'te voy a enterrar' y 'vas a tener la suerte de que te pague mi padre' (que había fallecido hace años). Para ella es una opción. Sin embargo, sabe que el homicidio tiene peso, porque, "si la hubiese querido matar, podría haberlo hecho antes, el mismo día del audio, por ejemplo, y no en julio". "No sé si planeó todo o si se le fue de las manos. Pero hablamos de un hombre al que tienen miedo en Cornudella y La Morera de Montsant. Que intimidaba. Mi hermana y él habían protagonizado numerosas discusiones. Él le daba palizas. Una vez, meses antes de la desaparición, incluso llegó a tirar toda su ropa en un cubo de basura y la dejó en la calle", recuerda María Jesús, a quien lo único que le importa es que el acusado "diga dónde está" el cuerpo Mónica.

¿Dónde están buscando el cuerpo de Mónica de la Llana en estos momentos?

Carlos, de 53 años y padre de un hijo, fruto de otra relación anterior, tenía su residencia habitual en La Morera de Montsant, como decíamos, pero es muy conocido en la zona de Cornudella y su madre vive en Barcelona, ciudad en la que fue detenido: "Él iba mucho a ver a su madre allí. No sé si cuando le arrestaron estaba en Barcelona para verla o para hacer otra cosa. Porque hay inmuebles que se han dicho que eran de él y no está claro. Muchos domicilios son al final de sus padres y de sus abuelos. Él no sé si tiene algo en propiedad, pero está claro que tenía acceso a todas ellas, eso sí", destaca María Jesús.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Científica han registrado e inspeccionado "tanto la vivienda habitual de Carlos en La Morera de Montsant como otras viviendas". La hermana de Mónica desconoce si esos otros domicilios se ubican en el mismo municipio, en Cornudella, que está muy cerca, en Barcelona u otro lugar". Lo único que la dijeron al respecto es que las investigaciones "van para largo", ya que "son varias viviendas que inspeccionar", y que se recogieron pruebas en la casa del acusado que se someterán a análisis: "Me dijeron en noviembre que llevaría meses hacerlo. Pero es que estamos en febrero y no sé nada. Quiero saber si encontraron restos de sangre con el luminol o alguna otra pista relevante", comenta María Jesús.

¿A quién han tomado declaración los Mossos d'Esquadra hasta ahora?

La familia de Mónica cree que Carlos "actuó solo". No creen que haya otra persona implicada. En lo único en lo que han llegado a tener dudas es en si alguien pudo encubrirle y echarle una mano para deshacerse del cuerpo. Pero no lo consideran. Por ahora, las autoridades "han tomado declaración a más de 10 personas".

"Han entrevistado a amigas de Mónica, que no entienden cómo no detuvieron antes a Carlos; a gente del entorno donde ella iba a trabajar de camarera; a gente del pueblo de La Morera de Montsant y de otros lugares que decían haberse cruzado con mi hermana incluso semanas después del crimen con total seguridad; y creo que a amigos de él", detalla María Jesús.

¿Cómo está la familia de Mónica de la Llana?

La familia de Mónica, mientras espera conocer si podrán ir a juicio, siguen pidiendo justicia. Están destrozados: "Mi madre ha pasado las Navidades conmigo. Ella se espera lo peor, sabe que su hija está muerta, y lo único que quiere es que den con ella".

"Hay veces que me acuesto y pienso '¿esto es una película?'. Miro la foto de mi hermana y digo 'esto es una pesadilla'. Me cuesta creer que no la voy a volver a ver más. El pasado día de Reyes me eché a llorar porque empezó a sonar música que a ella le encantaba y recordé cuando se ponía a bailar. De hecho, hice una publicación en redes sociales. Tengo muchos recuerdos de ella, a pesar de que, como en toda relación entre hermanos, puedas tener mejores o peores etapas. Yo la quería con toda mi alma. Y, viviendo en Badajoz iré a Tarragona las veces que haga falta. Haré lo que haga falta para encontrarla y para que haya justicia", sentencia María Jesús.

La desaparición de Mónica de la Llana hace más de dos años

Mónica de la Llana García, de 44 años, llevaba poco tiempo viviendo con su pareja, Carlos, en la vivienda que tiene él en La Morera de Montsant, El Priorat. La mujer, natural de Valls, donde creció y sigue residiendo gran parte de su familia, decidió irse para poder pasar más tiempo juntos. Ella no tenía trabajo indefinido, pero ejercía como camarera ocasionalmente. Tras instalarse con su novio, comenzó a vivir un calvario, donde sufrió constantes amenazas y agresiones, como hizo saber a su familia a través de varios audios e imágenes (sangró por un cristal roto y envió la grabación de Carlos amenazándola de forma grave).

Entonces, llegó el 21 de julio de 2022; su teléfono dejó de emitir señal. Había quedado con una amiga, pero no acudió a la cita que habían planeado. Un día antes le dijo a un amigo que se pasaría también a por ropa suya y tampoco apareció. Sus seres queridos estaban acostumbrados a tardar ocasionalmente en contactar entre ellos, pero comenzaron a preocuparse. No publicaba nada en redes y no fue a trabajar el fin de semana. Por ello, decidieron poner la denuncia. en aquel momento, Carlos calló y no dijo nada. Y cuando le tomaron declaración dijo que dejó a Mónica cerca, en Cornudella, en una parada de autobús, porque se quería ir a Reus, y que no supo nada más. Así, siguió con su vida y siguió saliendo de fiesta, como señaló en este medio María Jesús. Pero los Mossos d'Esquadra le detuvieron. Ahora, el arrestado continúa en prisión a pesar de pedir su libertad.

