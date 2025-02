La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por Carles Vallejo por las torturas franquistas que sufrió en la Prefectura Superior de Via Laietana, en Barcelona, por parte de la Brigada Político Social en 1970, al entender que los delitos han prescrito.

Sostiene que la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía no tendría en cuenta "otros institutos como la prescripción o la irretroactividad, pilares de nuestro Ordenamiento, que permiten explicar lo inadmisible de la investigación judicial de hechos cometidos hace más de 40 años y fuera, por tanto, de los plazos de prescripción, sin olvidar que no estaban tipificados cuando ocurrieron ".

Sobre si los hechos descritos pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto serían imprescriptibles, concluye la Audiencia de Barcelona que según el Tribunal Constitucional los hechos relatados en la querella de Vallejo "no pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, porque tal tipo penal no existía en nuestro Derecho al tiempo de su comisión".

Si bien el tribunal reconoce que el Código Penal de 1973 hacía referencia al delito de torturas en el artículo 204 bis, "el artículo en cuestión no estaba en vigor" cuando sucedieron los hechos relatados por Vallejo, por lo que argumenta que no pueden retrotraer al Derecho al momento en el que el tipo penal no existía.