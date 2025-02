De los 116 centros considerados en riesgo, 63 son concertados y 57 públicos , repartidos en 45 municipios diferentes. "En su mayoría son centros que sufren las consecuencias de una oferta excesiva en su entorno y que no han recibido soluciones a tiempo por parte de la administración", explica la fundación catalana.

La Fundación Bofill denuncia inacción y que Cataluña "lleva décadas tomando decisiones de espaldas a la realidad demográfica , a pesar de que la natalidad desciende desde 2008 y la caída demográfica en la escuela no es ningún imprevisto", por lo que piden al Departamento de Educación que "pase de la reacción" a la acción con una planificación a diez años vista.

"Hay centros que no saben si cerrarán o no el año que viene, padres que se han visto obligados a buscar otros centros porque el de sus hijos no puede permanecer abierto y en muchos municipios la escuela concertada está muy segregada y es elitista", lamenta el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín.