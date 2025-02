En el curso de su declaración en el juicio, el procesado ha reconocido, a preguntas de la acusación particular, que entre las fotos que mostraba en sus clases había algunas " eróticas de modelos asiáticas " porque la mayor parte de su carrera la desarrolló en China, pero no de sus alumnas.

Según expone, no se puede entender como consentimiento el mero silencio de la víctima, que si no reaccionó fue por miedo a la diferencia de estatus entre ellos, a las posibles consecuencias y a perder su único apoyo, puesto que no tenía una buena relación con su entorno, y que "no hay ningún móvil de carácter espurio".