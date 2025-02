La Zona de Bajas Emisiones sólo afectan a los vehículos sin etiqueta ambiental en días laborables de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. Los fines de semana y festivos no existe ninguna limitación. Los vehículos sin etiqueta tendrán un máximo de 24 autorizaciones al año para acceder a las ZBE cuando estén activas, además, las personas discapacitadas con movilidad reducida, rentas bajas, personas que deben realizar tratamientos médicos o autónomos en edad próxima a la jubilación quedarán exentos.

No obstante, una vez se ponga en marcha a finales de 2025, se aplicará una moratoria al régimen sancionador hasta 2030 para que las personas que no tengan alternativa a los desplazamientos en vehículos privados y no puedan adherirse a las excepciones y autorizaciones que incorporará la normativa de la ZBE puedan realizar una transición justa y adaptada al cambio de vehículo.