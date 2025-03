El reto pasará por todas las comunidades del litoral marítimo español, incluido Canarias y Baleares, donde Alberto, conocido como 'el hombre de las aguas' realizará una gesta histórica que también tendrá un valor solidario. "En todas las etapas haré mi itinerario a nado y actividades de concienciación de recogida de residuos. No es solo cuántos kilómetros hago nadando, sino cuántos kilos de basura recogemos en cada etapa", explica el nadador en una entrevista a Informativos Telecinco.

La vuelta a la península empezará el próximo 22 de abril desde el Guggenheim de Bilbao, donde Alberto se tirará al agua para realizar su último gran desafío antes de retirarse: "Dar la vuelta a España nadando se dice fácil. Cada etapa tiene su dificultad. En la primera, tenemos la propia ría que no deja de ser un canal navegable, en el que tendremos un tránsito marítimo que complicará el nado. Incluso la suciedad de la ría", admite el protagonista de 'Abracemos el Mar', el proyecto que une deporte con conciencia ambiental.

En la segunda etapa, tendrá que pasar por Castro Urdiales (Cantabria). "Habrá mareas y el agua a 11 grados. En total son 14 etapas y no hay ninguna que me dé respiro", reconoce Alberto, quien pone en valor las cuatro etapas iniciales en el norte de España debido a las condiciones meteorológicas: "Ya sea frío u oleaje, e incluso los permisos que hemos necesitado al pasar por una infinidad de puertos. Tenemos que cortar hasta zonas navegables, pero cuando llegue a Moaña (Galicia), empezaré a vivir el viaje".

Un sinfín de brazadas que le llevarán desde el norte al sur de España, en un total de 19 días. "Entre los lugares más conocidos, pasaremos por Bilbao, Getxo, Castro Urdiales, Gijón, Vigo... Luego por abajo pasamos por Málaga, Huelva, Canarias, Islas Baleares y tocamos Valencia en diferentes puntos. Prácticamente, vamos a intentar no dejarnos lugar por donde no pasemos. Me encantaría cogerme un año de excedencia en mi trabajo y pasar por todos, pero los 8.000 kilómetros de costa es inviable", admite Alberto.