La Mare de Déu del Mont se ha convertido en su vía de escape ante cualquier adversidad, conociendo sus límites físicos y mentales

Un año repleto de subidas y bajadas y de baches emocionales: "Durante el reto murieron mi madre y mi hermano, fue un golpe duro"

El desafío le ha permitido liberar emociones del pasado: "Me separé por maltrato y superé el cáncer. Rendirse no vale en esta vida"

Subir la misma montaña cien veces en un año ha sido un reto transformador para Béatrice Brisa, quien ha liberado en cada ascenso todos los pesos emocionales que arrastraba a sus 59 años de vida, convirtiendo la Mare de Déu del Mont en su propio viaje hacia la sanación.

Lo que en un inicio iba a ser un tributo a su edad, subiendo la montaña de Girona 59 veces, se acabó transformando en un auténtico desafío que le ha permitido conocer sus límites físicos y mentales gracias al deporte, su vía de escape ante cualquier adversidad.

"Me ha servido para ir tirando mochilas de mi vida. Ahora que estoy entrando en otra etapa quiero estar tranquila y no recordar cosas negativas que me han pasado y nadie me ha ayudado. Me separé por maltrato y superé el cáncer. Me he dado cuenta que rendirse no vale en esta vida", explica la vecina de Camprodon (Girona) en una entrevista a Informativos Telecinco.

Un reto transformador, repleto de baches

Un año en el que los obstáculos no estaban en el camino de la montaña, sino en su mente tras experiencias vividas previamente y otras que aún estaban por llegar. "A nueve días de acabar el reto de subir 59 veces, murió mi hermano. Él me dijo que no lo dejase, pero aquí me hundí", reconoce Béatrice, quien encontró en el trazado montañoso su liberación, por lo que el varapalo y el recuerdo de su ser querido le dio más fuerzas para continuar subiendo la Mare de Déu del Mont.

"Hay muchas variantes para subir. Se mueve una piedra y todo cambia. La bajada siempre la hago corriendo, pero el día que más rápido lo hice fue cuando murió mi hermano. Salí del hospital y me fui directamente al monte. Subí en una hora y bajé en 25 minutos", recuerda la mujer sobre unos ascensos en los que la montaña se ha convertido parte de su vida.

Una vez completó los 59 ascensos, decidió dar un paso más para ampliar el desafío: "Quería llegar a las 100 subidas. Ya podía con todo". Así continuó con un desafío en el que tuvo que afrontar otra adversidad el 29 de octubre tras el fallecimiento de su madre: "Fue un golpe muy duro. Mi madre siempre decía que el día que no me viese en la montaña, era una señal de que no estaba bien".

Del dolor a la liberación

Para rendirle homenaje, Béatrice convirtió el dolor en otro aliciente más para seguir subiendo la montaña catalana. "He pasado el duelo de otra manera. Cuando iba allí los sentía conmigo. Ha sido un reto personal. Me ha pillado todo en un año, junto a lo que arrastraba del pasado, que muchas cosas las tenía para mí y no las había explicado nunca a nadie. Necesitaba ir quitándolas", admite.

Cien subidas que se han convertido en cada una de ellas en una liberación de pesos emocionales: "Me venían a la memoria cosas que me habían pasado con siete años. Aquí es donde empezó mi tragedia de la vida". Recorridos parecidos, pero diferentes por la compañía y las inclemencias meteorológicas.

"Había días que subía con música y otros que entraba en una especie de nube a mi aire, y me acordaba de mis cosas. O subía con una compañera de correr, pero mi cabeza siempre iba a lo mío. Ha sido un trabajo emocional de descarga y conocimiento de mis límites", destaca Béatrice.

He aprendido que todo es accesible si te lo propones

Para ella, lo más duro del desafío era no llegar a completarlo: "No se podía dejar sin acabar. Era ir a dormir y pensar a qué hora iba al día siguiente. O incluso cuando no podía un día, iba otro y hacía dos subidas. A la que bajaba ya quería volver, pero no siempre podía. Ha sido un año de sufrir y de pensar que no me pasase nada para poder acabarlo"

Una vez acabado el reto, la Mare de Déu del Mont ya forma parte de ella. "Es una montaña que tiene algo, es mágica. Es dura porque tiene un desnivel de 800 metros y si subes desde el parking hay un kilómetro y medio que se hace por asfalto, pero después ya empieza a subir. Hay sitios donde puedes trotar y pasas por la carretera dos veces, pero todo son piedras", apunta sobre un reto que le ha transformado y ha hecho conocer sus límites: "He aprendido que todo es accesible si te lo propones. El cuerpo aguanta todo".

