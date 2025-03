Esta situación les ha llevado a optar por no publicar los anuncios de los pisos de alquiler: "Cuando he cometido el error de poner un anuncio de un piso de menos de mil euros, hemos recibido hasta 300 llamadas y correos. No damos abasto para hablar y darles un buen servicio. Tenemos que hacer algo en profundidad, no veo la luz del final del túnel", sentencia.