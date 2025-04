"No era una familia nacida aquí, pero sí que residía aquí últimamente y nos consta que tenía una hija. Es la primera vez que nos pasa, al menos en muchos años. No recuerdo ninguna otra víctima de violencia de género en el municipio. Todavía estamos trastornados", ha afirmado Ferré, que han asegura que la mujer no era usuaria de los servicios sociales.