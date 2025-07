Iván Sevilla 13 JUL 2025 - 19:35h.

El fuego que arrasó el interior del espacio de culto se originó a las 3:30 horas por causas que ya investigan

"Creemos que ha sido una persona, pero no sabemos quién, es una herida muy grande", asegura Mohamed Bo Urja

BarcelonaA tres semanas de su inauguración, este 12 de julio de madrugada un incendio calcinó la mezquita que se había construido en el municipio de Piera (Barcelona). "El objetivo es crear odio entre bandos, tenemos mucho dolor", lamenta Mohamed Bo Urja.

Como miembro de la sociedad de ciudadanos musulmanes del pueblo, cuenta a Informativos Telecinco que solo les quedaba "el permiso del ayuntamiento" para abrirla. Ahora, el suceso les ha causado "una herida muy grande".

Las llamas se originaron sobre las 3:30 horas y se propagaron con tal rapidez que el interior del espacio de culto ha quedado prácticamente arrasado. Aunque los bomberos extinguieron el fuego en poco más de media hora, evitando que afectase más a la estructura.

"Creemos que ha sido una persona", afirma

"Creemos que ha sido una persona, pero no sabemos quién es. Hay gente que no le gusta tener una mezquita aquí. Sin embargo, no pensamos que puedan ser ellos los autores de estos hechos. Confiamos en la justicia, a ver qué dicen los informes policiales", nos asegura.

Mohamed nos avanza que la van a reconstruir con más fuerza. Reconoce que están "muy tocados" porque habían hecho "un esfuerzo muy grande" para levantar la mezquita. Incluso "algunos no han tenido vacaciones y han donado sus ahorros" para su construcción.

Admite que hay preocupación en la comunidad después de este episodio violento que ya investigan los Mossos. No dejó daños personales, pero sí materiales muy graves: "El día de mañana ¿quién sabe si nos quemarán adentro?".

Por su parte, Abdel, director de un canal marroquí en España, nos ha apuntado que están viviendo estos días "una terrible cacería contra la inmigración junto a discursos xenófobos y racistas de partidos de la extrema derecha que dan mensajes que perjudican la convivencia".

Se ha referido incluso a lo que está pasando en Torre Pacheco, por ejemplo. "Nosotros vivimos aquí desde hace a tiempo, estamos integrados, participamos en las actividades y nos llevamos bien con los demás", ha defendido.

"Ya hemos recaudado 11.000 euros"

Abdel ha calificado de "hecho gravísimo" lo ocurrido, como si hubiese sido "una iglesia". Ha recordado que en mayo también "se quemó un centro de menores" en Piera, algo que cree que busca "generar malestar en la comunidad".

En Informativos Telecinco hemos hablado igualmente con Yassine Karbane Lahmar, vecino marroquí de la localidad barcelonesa. "Fue muy doloroso ver que han destruido un espacio de paz. Hay gente que quiere esta mezquita, aunque no sea musulmán", señala.

"Ya hemos recaudado 11.000 euros para reconstruir la mezquita", ha añadido. Considera que debe ponerse el foco más en "el esfuerzo que hacen los marroquís en integrarse y formar familias" en nuestro país, en vez de en cuando alguno comete algún delito.

Mohamed Ajana El ouafi, Secretario de la Comisión Islámica de España, condenó también en sus redes sociales este "ataque xenófobo". Pide "trabajar juntos para preservar los principios de respeto, diálogo y diversidad en nuestra sociedad".

