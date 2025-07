Álex Aragonés 18 JUL 2025 - 07:00h.

El Instituto Catalán de Mujeres lanza una campaña para dar respuesta a los cánones de belleza que promueven las redes sociales

La lucha contra la presión estética de la Escuela de la Mujer de Barcelona: "Patronaje a medida para cuerpos diversos"

BarcelonaEl Govern catalán ha puesto en marcha una campaña para sensibilizar sobre la problemática de la presión estética en las redes sociales entre las personas jóvenes, especialmente en verano.

Con el lema "El 'like' más importante es el tuyo", el Instituto Catalán de Mujeres pretende dar respuesta a los cánones de belleza promovidos en internet, que "a menudo no respetan la diversidad corporal, especialmente de las mujeres". Todo ello reforzado con el uso de las tecnologías que "manipulan las imágenes del cuerpo real, fomentan un peso, edad y físico hegemónicos que no respetan la pluralidad de los cuerpos y la diversidad del aspecto físico, especialmente".

La presión estética afecta a la autoestima y puede provocar problemas de salud, tanto físicos como mentales. Es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y la obsesión por el control del peso, que pueden derivar en enfermedades como la anorexia o la bulimia, o la búsqueda de un cuerpo ideal mediante dietas hechas sin consejo ni supervisión de profesionales o de intervenciones quirúrgicas que pueden poner en riesgo la propia vida.

Por ello, el Govern destaca la importancia del sentimiento de pertenencia, que es crucial en la autoestima de la juventud, lo que explica su tendencia a imitar comportamientos: "Para prevenir la obsesión por la imagen corporal y los trastornos alimenticios es esencial que desarrollen un pensamiento crítico y herramientas emocionales para resistir la presión estética".

El 60% de mujeres menores de 25 años, insatisfechas con su cuerpo

Según la primera ola de la encuesta Ómnibus de la Generalitat de Cataluña, llevada a cabo en 2022, la insatisfacción con el cuerpo es más elevada en las mujeres que en los hombres, especialmente entre las mujeres más jóvenes. El 60% de las mujeres de hasta 25 años manifiesta haberse sentido insatisfecha alguna vez, a menudo o siempre con su cuerpo cuando se mira en el espejo.

Esta insatisfacción corporal está estrechamente ligada a la imposición social de la delgadez y a los mecanismos que la sustentan, como pueden ser las tallas alejadas de los tamaños antropométricos de la población general. Este hecho genera malestar y, como muestra la propia encuesta, un 32% de las mujeres se han sentido mal por no encontrar ropa de su talla.

Asimismo, el 27% de las mujeres se han saltado comidas sin control médico por razones estéticas. Por otra parte, según la encuesta llevada a cabo por la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Cataluña a adolescentes de entre 12 y 16 años de escuelas de todo el país en el curso 2020-2021, el 47% de las chicas quieren adelgazar y el 41% ha hecho alguna vez.

"La presión estética no es una cuestión individual, sino una forma de violencia simbólica que condiciona la libertad de las mujeres y su relación con el propio cuerpo. Esta campaña quiere romper con los mandatos estéticos que nos limitan y reivindicar que la autoestima y el bienestar pasan por amarnos tal y como somos", sentencia la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor Cantador.

