Barcelona, 11 AGO 2025 - 14:46h.

Se trata de medusas del tipo "rhizostoma pulmo", que son "muy irritantes", según informa el Servei de Vigilància i Socorrisme del municipio

Asturias pide a bañistas estar alerta ante la proliferación de medusas y carabelas portuguesas en las costas

Las playas s'Abanell y Centre de Blanes han colgado la bandera amarilla por la presencia de medusas, según ha informado Protección Civil a través de la red social X. El Servicio de Vigilancia y Socorrismo del municipio alerta de que son medusas del tipo "rhizostoma pulmo", que son "muy irritantes", por lo que se ha pedido precaución a todos los bañistas.

Esta medusa es la más grande del Mediterráneo. Suele tener unos 60 centímetros de diámetro y pueden alcanzar hasta los 90 centímetros. Tiene el cuerpo translúcido y gelatinoso, con los lóbulos en la umbrela de color azul oscuro o lila, y bajo esta cuenta con ocho tentáculos cortos.

¿Qué debemos hacer en caso de picadura?

Si se produce la picadura, la sensación es muy similar a la del dolor causado por una quemadura. Habitualmente, la reacción local desaparece a los pocos días, aunque en algunos casos el dolor perdura durante semanas.

Una vez se ha producido la picadura, es importante no rascar la zona afectada con toallas, retirar de la piel los restos de tentáculo, si son visibles, con la ayuda de unas pinzas o guantes, y lavar la herida con agua salada.

Para evitar la infección de la herida, se aconseja la aplicación sobre la piel de un antiséptico de 3 a 4 veces al día, durante las 48-76 horas posteriores. Estas medidas deben tomarse lo antes posible, y si las molestias continúan o generan mareos o dolor intenso, será necesario acudir a un centro sanitario.

