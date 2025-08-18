Redacción Andalucía Europa Press 18 AGO 2025 - 16:40h.

La Guardia Civil averiguó que el dueño del bar se llevaba las máquinas, valoradas en más de 27.000 euros

Las sustracciones se producían los domingos por la noche, día previo a la recogida de la recaudación

SevillaUn hostelero ha sido detenido por presuntas denuncias falsas tras el supuesto robo del que informó, de tres máquinas recreativas de su bar ubicado en la localidad de Mairena del Alcor (Sevilla).

Según ha aclarado la Guardia Civil en un comunicado, se le atribuyen tres simulaciones de delitos y la comisión presuntamente de tres robos, ya que era él mismo quien había sustraído los aparatos de juego.

Valorados en más de 27.000 euros, estaban expuestos en un establecimiento para su explotación por parte de clientes. Cuando desaparecían, eran repuestos por otros.

Los domingos por la noche

El administrador de una empresa dedicada a esas máquinas recreativas denunció las sustracciones del mismo local del que era propietario. Durante la investigación de la Benemérita, averiguaron la verdad.

Los agentes encargados del caso estuvieron vigilando el lugar por si se producían nuevos hechos. El sistema de alarma era conectado y desconectado en horarios concretos, cuando sucedían los robos.

Así fue como descubrieron que siempre se registraban los domingos por las noches, justo el día previo a la recogida de la recaudación dineraria, que era los lunes.

Pillado in fraganti con un colaborador

Centraron sus sospechas en el dueño del bar y lograron pillarle in fraganti. Observaron que, en colaboración con otro hombre, cargaba presuntamente una máquina en el interior de una furgoneta.

Después de llevarla a una vivienda de Mairena del Alcor, la descargaron e introdujeron allí. Los guardias civiles tomaron declaración al conductor y éste les aseguró que el sospechoso lo había contratado para ese transporte.