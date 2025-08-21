Redacción Euskadi Europa Press 21 AGO 2025 - 13:18h.

La quinta noche de Aste Nagusia de Bilbao se salda con once detenciones, una de ellas a sanitarios

Bilbao contra las agresiones sexuales en sus fiestas con 'Respeto Nagusia' y un amplio despliegue policial

BilbaoLos sanitarios que trabajan en Bilbao en las celebraciones de la Semana Grande de la ciudad se han convertido en víctimas de dos ataques ocurridos durante las dos últimas noches.

Once personas han sido detenidas durante la quinta noche de la Aste Nagusia bilbaína, la mayoría por hurtos y robos, aunque también se ha arrestado a un hombre por tocamientos a una mujer y a otro por agredir a varios profesionales sanitarios cuando atendían a una persona. La primera noche de fiestas en la capital vizcaína se saldó con 14 detenciones.

Este último ataque se suma al que sufrió otro sanitario justo la noche anterior y por el que tuvo que ser atendido. Es decir, son ya dos noches consecutivas en las que se han registrado ataques violentos contra trabajadores sanitarios en las calles de Bilbao.

Detenciones dentro y fuera del recinto festivo

El entorno de San Nicolás y las txosnas de El Arenal, han sido los espacios donde se han concentrado los incidentes más significativos. De las once detenciones, seis se han producido dentro del recinto festivo y cinco fuera.

Dentro del recinto festivo, han sido tres los arrestados por hurto en grado de tentativa, ya que los agentes han evitado su consumación. Además, otra persona ha sido detenida por atentado a sanitarios, otro por robo con violencia, y un sexto por tocamientos a una mujer.

Fuera del recinto festivo, ha habido un detenido por robo, otro por reclamación judicial, un tercero por amenazas, un cuarto por receptación de teléfonos móviles y el último por hurto.