Redacción Cataluña 09 SEP 2025 - 17:33h.

El municipio catalán aprueba una moratoria de un año mientras se elabora un Plan Especial Urbanístico de los usos comerciales

La decisión responde a "la necesidad de evitar" la autorización de actividades que "después no se ajusten a las directrices que fije el plan"

Compartir







GironaEl Ayuntamiento de Tossa de Mar (Girona) ha puesto freno a las nuevas licencias comerciales "para repensar el crecimiento" de la localidad de la Costa Brava durante un año, a la espera de disponer de un Plan Especial Urbanístico de los Usos Comerciales.

Esta suspensión afecta a todas las actividades relacionadas con la imagen personal y la estética; comercios al por menor de vinos y bebidas de todas clases; la venta de productos cannabis y derivados o fundas y accesorios para móviles.

También afecta de pleno a los servicios combinados de internet público; bazares; la venta de souvenirs y regalos y la venta de comida y restauración para llevar. En el caso de los centros de submarinismo, centros náuticos y actividades acuáticas, quedan suspendidas en todo el término municipal.

Actividades que "no se ajusten a las directrices"

"La decisión responde a la necesidad de planificar con criterio el crecimiento comercial de Tossa de Mar y evitar que, durante el tiempo que se trabaje en este documento, se puedan autorizar actividades que después no se ajusten a las directrices que fije el plan", ha detallado el consistorio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Precisamente, el alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, destaca que el plan especial "debe servir para ordenar y regular los usos comerciales, con el objetivo de preservar la identidad local y garantizar un desarrollo equilibrado y adaptado a las necesidades del municipio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Redacción de la diagnosis del comercio local

El Área de Promoción, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tossa de Mar ya ha encargado el diagnóstico del comercio local tras constatar "una elevada rotación comercial", con la proliferación de nuevos formatos comerciales y de servicios, y una aparente repetición de determinadas tipologías de negocio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Asimismo, la sustitución de actividades de comercio por otras vinculadas a la restauración ha "generado desequilibrios que pueden comprometer la diversidad y funcionalidad del tejido comercial local".

Esta diagnosis se elabora en respuesta a las peticiones de la Unió de Botiguers con el objetivo de analizar, definir e implementar medidas que permitan mejorar la conciliación entre las diferentes actividades del municipio, promover nuevas iniciativas en locales vacíos, impulsar la formación y la transmisión empresarial, avanzar hacia la digitalización del comercio y revisar las ordenanzas para adaptarlas a a la estrategia turística.