BarcelonaUn local de un centro comercial de Barberà del Vallès (Barcelona) se ha convertido en el paraíso de los peluches, la recompensa más deseada en este establecimiento donde únicamente hay máquinas de juegos.

Este concepto de negocio abrió sus puertas en la capital catalana el pasado 28 de agosto. Desde entonces, HiClaw se ha convertido en un punto de peregrinación viral, convirtiéndose en un centro de entretenimiento al más puro estilo asiático, donde las máquinas de ganchos están integradas en la vida cotidiana de lugares como Japón.

En el caso del establecimiento catalán, cuenta con 30 máquinas de gancho de peluche, dos con peluches gigantes y después cuatro diferentes para llaveros. "También tenemos una donde pueden ir cayendo cajas sorpresa y dentro tienes muñecos de diferentes temáticas como Dragon Ball, Naruto, Pokemon. Y muy pronto traeremos una que tienes que correr para conseguir un premio", explica Paula, coordinadora general de los centros de HiClaw, en una entrevista a Informativos Telecinco.

El premio "suele estar garantizado"

El cielo de los peluches, donde el premio "suele estar garantizado", según explican: "Los usuarios pueden tener una experiencia agradable porque siempre van a ganar algo. En el caso de que juegues una partida y no te toque nada, la máquina da unos tíquets que se pueden ir acumulando y podrás ganar otra cosa aunque no sea un peluche".

Cada máquina funciona con una ficha, que tiene el valor de un euro, "Todas las máquinas son de peluches. Principalmente de medida normal, pero también tenemos una máquina donde te puede tocar un peluche gigante. Luego con los puntos puedes conseguir otros objetos", añaden.

Máquinas con recompensa que atraen desde los más pequeños hasta los más grandes. "Me esperaba que el cliente fuese más niños, pero también vienen padres que quieren conseguir peluches para sus hijos. Hay de todas las edades, incluso abuelos con sus nietos. Es un perfil muy variado. Hay gente que está repitiendo mucho", admite la coordinadora general de los centros de HiClaw.

Un lugar que persuade a la gente tanto por redes sociales como en persona, sintiendo la atracción de entrar desde fuera del establecimiento: "Muchos pasan por delante de la puerta al ser un centro comercial y el local es llamativo, con muchas luces. Llama la atención".

El día de la apertura

Tal es su éxito, que el local ya tenía cola antes de su apertura. "El día de la inauguración, el primero que llegase se llevaba 30 fichas y un peluche grande. Ese cliente se quedó desde las 23:00 de la noche del día anterior para esperar a entrar. Con las fichas que le dimos se llevó otro peluche gigante. Se fue muy cargado".

Ahora, HiClaw trabajan para la apertura del segundo establecimiento en el centro comercial SOM Multiespai de Barcelona, donde la atracción por las máquinas y la satisfacción emocional por conseguirlos seguirán acercando a todo tipo de personas para conseguir un peluche como recompensa.