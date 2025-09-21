Redacción Cataluña Europa Press 21 SEP 2025 - 21:50h.

Sant Quintí de Mediona, BarcelonaLos Bomberos de la Generalitat catalana buscan a dos personas que pueden estar desaparecidas en Sant Quintí de Mediona, en la provincia de Barcelona, después de recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua, como consecuencia de las intensas lluvias de este domingo.

El jefe de guardia de Bomberos de la Generalitat, José Luis López, ha explicado este domingo en declaraciones a la prensa que tienen información de un coche, con dos personas en su interior, arrastrado por el agua: "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas".

"El escenario que queríamos evitar"

López ha dicho que el turismo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".

López también ha puntualizado que llevan más de 300 servicios durante todo el episodio de tormentas, la mayoría concentrados en el área metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos.

Además, el jefe de Bomberos ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas de los mismos "pueden ser muy importantes".