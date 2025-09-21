Redacción Cataluña 21 SEP 2025 - 05:00h.

La obra se podrá ver en el Teatre-Museu Dalí en Girona tras un préstamo excepcional del Museo de Arte de Fukuoka

GironaEl Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) expone hasta el 22 de febrero 'La Madona de Portlligat', 73 años después de su última visita a España cuando formó parte de la Bienal Hispanoamérica de Arte, celebrada en Madrid y Barcelona en 1952. Se trata de un préstamo excepcional del Museo de Arte de Fukuoka (Japón) sobre una de las grandes obras que sintetiza la evolución del pintor catalán desde el surrealismo hasta el misticismo nuclear.

Portlligat es un pequeño pueblo en Girona al que Dalí regresó en 1948, tras ocho años en Estados Unidos, con la voluntad de reencontrarse con sus raíces e iniciar una de las transformaciones de su trayectoria hacia la mística nuclear, un giro vital y artístico que combina la tradición clásica con la religión y los descubrimientos científicos.

El impacto de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki sacudió al pintor, lo que le llevó a hacer del átomo y su desintegración los ejes de su reflexión, con el objetivo de crear una nueva iconografía que una ciencia y religión y del que nace 'La Madona de Portlligat'.

La simbología de la obra

En 'La Madona de Portlligat' Dalí remite al Renacimiento y sus ideales de perfección y armonía, que es reinterpretada y rodeada de elementos flotantes que hacen referencia a la separación del átomo y a la descomposición de la materia sumergida en el paisaje ampurdanés.

Los símbolos que presenta, como es el caso de la concha con el huevo, evocan obras como la 'Virgen con el Niño, santos y ángeles' y 'Federico da Montefeltro' de Piero della Francesca y los cortinajes remiten a la 'Madona Sixtina' de Rafael.

'La Madona de Portlligat' se convierte en un compendio de símbolos dalinianos con el pan como símbolo de la eucaristía, los erizos de mar como metáfora cósmica, los moluscos y crustáceos remiten al mundo mediterráneo y a Gala, las rosas y las ramas de olivo son símbolos de paz y eternidad.

Conferencias, explosión onírica y un audiovisual

El Museu Dalí hará un ciclo de cinco conferencias alrededor de la exposición, editará una publicación monográfica que recoge los resultados de la investigación realizada por el Centro de Estudios Dalinianos y un 'microsite' monográfico con contenidos accesibles.

Además de esta obra, la muestra 'La Madona de Portlligat. Una explosión onírica' incluye 11 fotografías poco conocidas de Mark Kauffman para la revista 'Life' en las que aparece Dalí con la pintura en noviembre de 1950 en la Carstairs Gallery de Nueva York, en la primera presentación pública de la obra.

También contiene un audiovisual de cuatro minutos que muestra el viaje que llevará a la obra a ser admirada en todo el mundo, desde la presentación en Nueva York hasta galerías como André Weil de París, Lefevre Gallery de Londres y el Palazzo Reale de Madrid, además de su paso por España.